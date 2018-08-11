Çocuklar Duymasın yeni bölümlerden ilk fotoğraflar! Çocuklar Duymasın ne zaman?

Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği birbirinden samimi hikayelerin izleyiciyle buluştuğu 'Çocuklar Duymasın’ın yeni sezon çekimleri başladı.

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan’ın başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna ünlü youtuber Buse Sinem İren katılmıştı. 'Havuç’un eşi 'Simay' karakterine hayat verecek olan Buse Sinem İren’in yanı sıra kadroya katılacak olan diğer karakterler şimdiden merak konusu oldu.

ÇOCUKLAR DUYMASIN NE ZAMAN?

'Çocuklar Duymasın' dizisi, yeni hikâyeleri ile 15 Ağustos Çarşamba günü Kanal D’de.

