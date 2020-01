Çocuklara anayasayı masalsı bir dille öğretiyor

Anayasanın biçimlendirdiği modern devlet düzenini herkesin anlayabileceği bir dille öyküleştiren Boztosun'un, temel hak ve özgürlükleri öğrenmenin, her vatandaşın görevi olduğu bilinciyle kaleme aldığı "Anayasa Candır" adlı çalışması, öz güvenli, akıllı sorular soran, rahat ve içten bir Z-kuşağı genci, Zeyno'nun maceralarını konu alıyor.

12-13 yaş grubundan itibaren, okuyan herkesin rahatlıkla kitapla bağ kurabileceğini kaydeden Boztosun, "Ortak ve kapsayıcı bir dil yakalamak için çok çaba gösterdim. Sanırım başarılı da oldum. Annem de okudu, kızım da." diye konuştu.

Boztosun, "Zeyno"nun serüven boyunca karşılaştığı diğer karakterleri ise şu sözlerle anlattı:

"Karakterlerin bence en ilgi çekicileri 'Özgürlük Kelebekleri'. Anayasamız öncelikle özgürlüklerimizi güvence altına alıyor ve temel özgürlüklerimizin tümünü sayarak devletimizin bunları korumakla yükümlü olduğunu söyleyen başka bir belgemiz yok. Çeşitli özgürlüklerin kelebekleri var, 'Can Kelebekleri', 'Özel Hayatın Gizliliği', 'Konut Dokunulmazlığı', 'Din ve Vicdan Özgürlüğü', 'İfade Özgürlüğü', 'Bilim Özgürlüğü', 'Sanat Özgürlüğü' kelebekleri. Bu özgürlüklerin kelebeklerinin her biri, niteliklerine uygun birer şekle sahip. Örneğin Bilim Özgürlüğü, gece gibi karanlık siyah kanatlarının üstünde pırıl pırıl sarı yıldızlar olan bir kelebek. Bizler merak edip araştırdıkça ve öğrendikçe yıldızları daha çok ışıldıyor ve kanadındaki altın tozları diğer özgürlüklere bulaştıkça onlar da parlamaya başlıyor. Aslında kitabın merak ve öğrenmeye dair güçlü bir alt teması da var. Her zaman soran, sorgulayan, aklını kullanan bireyler olmalıyız. İçinde bulunduğumuz düzeni de sorgulayarak öğrenmeliyiz. Bunu da çocukların ve gençlerin öğrenmesini özellikle istedim."