Mynet Trend

Çocuklarda akalazya nedir? Çocuklarda akalazya belirtileri nelerdir? Çocuklarda akalazya tedavisi nasıl olur?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 25.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

Akalazya, yiyecekleri ve sıvıları yutmayı zorlaştıran nadir bir hastalıktır. Akalazyada, yiyecekleri ağızdan mideye taşıyan özofagus diye adlandırılan yemek borusunun alt kapakçığında/ sfinkterinde (AÖS) bir sorun vardır. Alt özefageal sfinkter devamlı spazm halindedir, gevşeyemez. Bu nedenle yemek borusundaki yiyecekler mideye doğru geçemez ve yemek borusunda birikir. Yemek borusu genişler ve kasılmaları zayıflar.

Çocuklarda akalazya nedir? Çocuklarda akalazya belirtileri nelerdir? Çocuklarda akalazya tedavisi nasıl olur?

Zamanla yemek borusunda biriken gıdalar aspirasyona neden olup soluk yoluna kaçarak yaşamı tehdit eden sonuçlar oluşabilir. Akalazya küçük çocuklarda son derece nadirdir, genellikle büyük çocuklarda ve adölesanlarda ortaya çıkar

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Andıran, çocuklarda akalazya hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

ÇOCUKLARDA AKALAZYANIN NEDENİ NEDİR?

Akalazya, özofagus kaslarındaki sinir hücreleriyle ilgili problemlerden kaynaklanır. Bu anormalliklere neyin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Çocuklarda, akalazya genellikle diğer koşullarla bağlantılıdır. Bunlara adrenal glukokortikoid eksikliği, Allgrove sendromu ve Down sendromu dahildir.

ÇOCUKTA AKALAZYA BELİRLTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler genellikle yavaş başlar ve zamanla kötüleşir. Diğer hastalıkların belirtileri gibi görünebilirler. Aşağıdakiler, akalazyanın genel belirtileridir:

●Sindirilmemiş gıda kusma
●Yutma sorunu
●Kilo kaybetmek
●Kilo alamamak
●Göğüste ağrı veya yanma hissi
●Yemek yedikten sonra öksürük
●Ağız kokusu

ÇOCUKLARDA AKALAZYA NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Doktorunuz, yukarıdaki belirtiler sürekli ise akalazyadan şüphelenebilir. Teşhis koymak bazı testler yapılır:

Akciğer röntgeni: Akciğer grafisinde özofagusta genişleme ve sıvı görülebilir.

Baryumlu yemek borusu filmi (özefagografi): Baryumlu kontrast madde içirilerek mideye geçişe dikkat edilir. Akalazyalı olgularda yemek borusundan mideye geçiş bir kuşun gagası şeklinde inceciktir ve yemek borusu son derece genişlemiş ve gıda ile doludur.

Endoskopi: Yemek borusuna esnek bir endoskop ile girilir, akalazyada mideye geçiş son derece rahattır, anatomik bir darlık yoktur.

Basınç çalışması (Yemek borusu manometrisi): Hasta su içerken yemek borusu içindeki basınçlar ölçülebilir.

ÇOCUKTA AKALAZYA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi edilmezse akalazya sıklıkla kötüleşir. İlaçla ve genişletme ile tedaviler etkisizdir. Ameliyat tek tedavi şeklidir:

Akalazyada Heller Özofagomyotomisi: Bu ameliyat çocuklar için en iyi tedavi yöntemidir. Yemek borusunun alt ucundaki kaslar kesilerek alt yemek borusu sfinkteri serbestleştirilir. Çoğu durumda, bu myotomi yeterlidir ve çocuklar için kalıcı sonuçlar içeren güvenli bir işlemdir.

Fundoplikasyon alt yemek borusu kasları kesildikten sonra mideden asit reflüsünün oluşmasını önlemeye yönelik olarak myotomiye eklenir. Bu ameliyat genellikle bir özofagomiyotomi ile birlikte yapılır. Bu bir anti-reflü ameliyatıdır. Üst midenin bir kısmı alt yemek borusunun etrafına sarılır.

ÇOCUKTA AKALAZYANIN KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Akalazya, tedavi olmadan iyileşmez. Eğer tedavi edilmezse, kilo kaybı devam edecektir. Yemeğin kusulması ve suyun akciğerlere solunması (aspirasyon) da ortaya çıkabilir. Bu zatürree ve diğer solunum problemlerine neden olabilir. Akalazyalı yetişkinler, özofagus kanseri için daha büyük risk altındadır.

ÇOCUKLARDA AKALAZYA HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

●Akalazya, yiyecekleri ve sıvıları yutmayı zorlaştıran nadir bir hastalıktır.
●Genellikle büyük çocuklarda ve adölesanlarda görülür.
●Yemek borusunun (yemek borusu) kasları zayıflar, alt kısmı spazmodiktir ve iyi çalışmaz.
●Yiyecekler ve sıvılar mideye geçmez. Yemek borusunda toplanabilirler.
●Belirtileri yedikten sonra kusma ve kilo kaybı sayılabilir.
●Akalazya tanısı konulduktan sonra, ameliyat tek tedavi şekli ve çok etkilidir.

akalazya

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
Boğaz ağrısına iyi gelen doğal çözümlerBoğaz ağrısına iyi gelen doğal çözümler
Sosyal medya ile ergenlik yaşı 8’e düştü!Sosyal medya ile ergenlik yaşı 8’e düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akalazya akalazya nedir akalazya tedavi

En Çok Okunan Trend Haberler

Orijinalinin yarı fiyatınaydı! Karar çıktı...

Orijinalinin yarı fiyatınaydı! Karar çıktı...

Dünya'nın altını bitiyor mu?

Dünya'nın altını bitiyor mu?

'Yok artık' dedirten olay! Balıktan çıktı

'Yok artık' dedirten olay! Balıktan çıktı

Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme estetiği ile hayal ettiğiniz göğüslere kavuşun!

Meme estetiği ile hayal ettiğiniz göğüslere kavuşun!

HPV Virüsü nedir, nasıl tedavi edilir?

HPV Virüsü nedir, nasıl tedavi edilir?

Aşılamada nelere dikkat edilmeli?

Aşılamada nelere dikkat edilmeli?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Boğaz ağrısına iyi gelen doğal çözümler

Sosyal medya ile ergenlik yaşı 8’e düştü!

Sosyal medya ile ergenlik yaşı 8’e düştü!

Yıllarca onunla yaşadı: Görünce patates sandım

Yıllarca onunla yaşadı: Görünce patates sandım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.