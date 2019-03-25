Çocuklarda akalazya nedir? Çocuklarda akalazya belirtileri nelerdir? Çocuklarda akalazya tedavisi nasıl olur?

Zamanla yemek borusunda biriken gıdalar aspirasyona neden olup soluk yoluna kaçarak yaşamı tehdit eden sonuçlar oluşabilir. Akalazya küçük çocuklarda son derece nadirdir, genellikle büyük çocuklarda ve adölesanlarda ortaya çıkar Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Andıran, çocuklarda akalazya hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. ÇOCUKLARDA AKALAZYANIN NEDENİ NEDİR? Akalazya, özofagus kaslarındaki sinir hücreleriyle ilgili problemlerden kaynaklanır. Bu anormalliklere neyin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Çocuklarda, akalazya genellikle diğer koşullarla bağlantılıdır. Bunlara adrenal glukokortikoid eksikliği, Allgrove sendromu ve Down sendromu dahildir. ÇOCUKTA AKALAZYA BELİRLTİLERİ NELERDİR? Belirtiler genellikle yavaş başlar ve zamanla kötüleşir. Diğer hastalıkların belirtileri gibi görünebilirler. Aşağıdakiler, akalazyanın genel belirtileridir: ●Sindirilmemiş gıda kusma

●Yutma sorunu

●Kilo kaybetmek

●Kilo alamamak

●Göğüste ağrı veya yanma hissi

●Yemek yedikten sonra öksürük

●Ağız kokusu

ÇOCUKLARDA AKALAZYA NASIL TEŞHİS EDİLİR? Doktorunuz, yukarıdaki belirtiler sürekli ise akalazyadan şüphelenebilir. Teşhis koymak bazı testler yapılır: Akciğer röntgeni: Akciğer grafisinde özofagusta genişleme ve sıvı görülebilir. Baryumlu yemek borusu filmi (özefagografi): Baryumlu kontrast madde içirilerek mideye geçişe dikkat edilir. Akalazyalı olgularda yemek borusundan mideye geçiş bir kuşun gagası şeklinde inceciktir ve yemek borusu son derece genişlemiş ve gıda ile doludur. Endoskopi: Yemek borusuna esnek bir endoskop ile girilir, akalazyada mideye geçiş son derece rahattır, anatomik bir darlık yoktur. Basınç çalışması (Yemek borusu manometrisi): Hasta su içerken yemek borusu içindeki basınçlar ölçülebilir. ÇOCUKTA AKALAZYA NASIL TEDAVİ EDİLİR? Tedavi edilmezse akalazya sıklıkla kötüleşir. İlaçla ve genişletme ile tedaviler etkisizdir. Ameliyat tek tedavi şeklidir: Akalazyada Heller Özofagomyotomisi: Bu ameliyat çocuklar için en iyi tedavi yöntemidir. Yemek borusunun alt ucundaki kaslar kesilerek alt yemek borusu sfinkteri serbestleştirilir. Çoğu durumda, bu myotomi yeterlidir ve çocuklar için kalıcı sonuçlar içeren güvenli bir işlemdir.