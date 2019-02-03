Çocuklarda başarının anahtarı nedir?

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, yarıyıl tatilinin bitmesine sayılı günler kala, ailelere önerilerde bulundu.

DİSİPLİN SORUNU, DOĞRU DAVRANIŞLARA ENGEL OLUYOR

Aile ile çocuğun arasındaki ilişki tarzı, çocukla iletişim, çocuğa yönelik disiplin yöntemleri ailenin çocuğu okula hazırlaması konusunda belirleyici etkenlerdir.

Ailelerin en çok zorlandıkları konulardan birisi disiplin. Ortak bir disiplin dili oluşturamayan ailelerde çocuklar bu konuyu istismar etmek ister ve kendi iç disiplinlerini oluşturmakta zorlanırlar. Disiplin sorunu ile büyüyen çocukların doğru davranışları oluşturması da zaman alır.

AİLE, ÇOCUĞA ORTAK MESAJLAR VERMELİ

Bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda, örneğin; dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu ve dürtü kontrol sorunları yaşayan çocuklar bunu daha zor gerçekleştirir.

Bu çocuklar, psikiyatrik ve psikolojik yardım desteğine gereksinim duyarlar. Anne-baba çocuğa ortak mesajlar vermeli, birbirini desteklemeli. Anne-baba ile çocuk arasında sağlıklı ve yeterli bir iletişim olmaması halinde çocuğun anne-babayı dinlemesi ve iş birliğine girmesi mümkün olamıyor.