Çocuklarda başarının anahtarı nedir?

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, yarıyıl tatilinin bitmesine sayılı günler kala, ailelere önerilerde bulundu.
DİSİPLİN SORUNU, DOĞRU DAVRANIŞLARA ENGEL OLUYOR
Aile ile çocuğun arasındaki ilişki tarzı, çocukla iletişim, çocuğa yönelik disiplin yöntemleri ailenin çocuğu okula hazırlaması konusunda belirleyici etkenlerdir.
Ailelerin en çok zorlandıkları konulardan birisi disiplin. Ortak bir disiplin dili oluşturamayan ailelerde çocuklar bu konuyu istismar etmek ister ve kendi iç disiplinlerini oluşturmakta zorlanırlar. Disiplin sorunu ile büyüyen çocukların doğru davranışları oluşturması da zaman alır.
AİLE, ÇOCUĞA ORTAK MESAJLAR VERMELİ
Bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda, örneğin; dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu ve dürtü kontrol sorunları yaşayan çocuklar bunu daha zor gerçekleştirir.
Bu çocuklar, psikiyatrik ve psikolojik yardım desteğine gereksinim duyarlar. Anne-baba çocuğa ortak mesajlar vermeli, birbirini desteklemeli. Anne-baba ile çocuk arasında sağlıklı ve yeterli bir iletişim olmaması halinde çocuğun anne-babayı dinlemesi ve iş birliğine girmesi mümkün olamıyor.
ANNE-BABA YOL GÖSTERİCİ OLMALI
Çocuğun hem akademik yaşamında hem de sosyal yaşamında başarılı olması için anne-babanın yol gösterici, yaşam rehberi olması, çocuğa disipline olmayı öğretebilen, aile içinde çatışmaya fırsat vermeden, kararlılıkla bunları uygulamaya geçiren bir yaklaşımda olması gerekmektedir.”
HAZIRLIKLARINIZI SON GÜNE BIRAKMAYIN!
2 haftalık tatil sonrası, okul dönemine girerken; uyku, beslenme, çalışma disiplini açısından hazırlık yapmanın uygun olacağını ifade eden Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, sözlerini şöyle tamamladı:
“Tatilde esneyen düzeni bir günde değiştirmek çocuğu zorlayacağı için, tüm düzenlemeler son güne kalmamalıdır. Fakat sıkı bir program uygulamak anlamında değil, önerileri, uyku disiplini, yeni döneme hazırlık çalışmaları olarak ifade etmek daha doğru olacaktır.
ÇOCUĞUNUZA KARŞI NEGATİF SÖYLEMLERDEN KAÇININ!
Ailenin negatif söylemlerden kaçınması önemli. Özellikle karnesi zayıf gelen çocuklara yönelik eleştiri, kıyaslama, yargılama kullanılması son derece yanlış bir yaklaşım. Sağlıklı olmak koşuluyla genel disiplin, çocukla işbirliği ve anlaşmalarla sağlanmalıdır. Okul isteksizliği, başarısızlığı, uyum sorunları olan çocuklar için bir uzman yardımı alınmalı, okul-aile işbirliğine önem verilmelidir.”
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