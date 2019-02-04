Çocuklarda burun tıkanıklığı neden olur? Burun tıkanıklığına yol açan hastalıklar nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Koku alamayan çocuklar da aynı işitme veya görme problemi olan çocuklar gibi dış dünya ile bağlantımızı kuran hayati beş duyumuzdan birinden yoksun kalıyorlar. Çocuğun dış dünya ile olabildiğince temas etmesi, anılar oluşturabilmesi, dışarıdan uyaran alması, çevresiyle ilişki kurması gereken zamanda; burun tıkanıklığı olan bir çocuğun gelişimi eksik kalabiliyor, uzun dönemde bu öğrenme güçlüğüne kadar gidebilen problemlere yol açabiliyor. Ayrıca vücudun büyümesi, gelişmesi ve kendini yenilemesinde aktif olan hormonların önemli bir kısmı uyku esnasında salgılandığından; burundan nefes alamadığı için uyku kalitesi bozulan ve huzursuz olan bir çocuğun büyümesi de etkilenebilir.

OYUNCAK PARÇASI KAÇMIŞ OLABİLİR

Çocuklarda burun tıkanıklığına en sık sebep olan hastalıklar hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar,aynı zamanda bunların olası çözümlerini de şu şekilde anlattı:

1. ENFEKSİYONLAR

Enfeksiyonlar, alerji, ev tozları ve polenler, bazen de yapısal anormallikler burun tıkanıklıklarına yol açabilir. Bazı ilaçların da burun kuruluğuna ve tıkanıklığına yol açtığını bilmemiz gerektiğine dikkat çeken, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Küçük bebeklerde yabancı cisimler de burun tıkanmasının nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Burun içi hava yolu yeni doğanda ve çocukta, erişkine göre oldukça dardır. Bu yüzden burada oluşan herhangi bir anormal gelişim, şikayetlerin bir anda gürültülü şekilde ortaya çıkmasına neden olur. Burun, alt solunum yollarının bekçisi görevini görür ve havanın burundan nemlendirilerek akciğerlere verilmesi vücudun solunum dengesi açısından oldukça önemlidir” dedi.