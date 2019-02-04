Çocuklarda burun tıkanıklığı neden olur? Burun tıkanıklığına yol açan hastalıklar nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 04.02.2019 10:10 | Son Güncelleme

Burun tıkanıklığı, uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Çocuğunuzun burnu tıkalı, ağzı sürekli açık, horluyor, yemek yerken zorlanıyor ya da iştahsızsa; bir kulak burun boğaz uzmanına götürmenizde fayda var” diyor.

Çocuklarda burun tıkanıklığı neden olur? Burun tıkanıklığına yol açan hastalıklar nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Koku alamayan çocuklar da aynı işitme veya görme problemi olan çocuklar gibi dış dünya ile bağlantımızı kuran hayati beş duyumuzdan birinden yoksun kalıyorlar. Çocuğun dış dünya ile olabildiğince temas etmesi, anılar oluşturabilmesi, dışarıdan uyaran alması, çevresiyle ilişki kurması gereken zamanda; burun tıkanıklığı olan bir çocuğun gelişimi eksik kalabiliyor, uzun dönemde bu öğrenme güçlüğüne kadar gidebilen problemlere yol açabiliyor. Ayrıca vücudun büyümesi, gelişmesi ve kendini yenilemesinde aktif olan hormonların önemli bir kısmı uyku esnasında salgılandığından; burundan nefes alamadığı için uyku kalitesi bozulan ve huzursuz olan bir çocuğun büyümesi de etkilenebilir.

OYUNCAK PARÇASI KAÇMIŞ OLABİLİR

Çocuklarda burun tıkanıklığına en sık sebep olan hastalıklar hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar,aynı zamanda bunların olası çözümlerini de şu şekilde anlattı:

1. ENFEKSİYONLAR

Enfeksiyonlar, alerji, ev tozları ve polenler, bazen de yapısal anormallikler burun tıkanıklıklarına yol açabilir. Bazı ilaçların da burun kuruluğuna ve tıkanıklığına yol açtığını bilmemiz gerektiğine dikkat çeken, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Küçük bebeklerde yabancı cisimler de burun tıkanmasının nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Burun içi hava yolu yeni doğanda ve çocukta, erişkine göre oldukça dardır. Bu yüzden burada oluşan herhangi bir anormal gelişim, şikayetlerin bir anda gürültülü şekilde ortaya çıkmasına neden olur. Burun, alt solunum yollarının bekçisi görevini görür ve havanın burundan nemlendirilerek akciğerlere verilmesi vücudun solunum dengesi açısından oldukça önemlidir” dedi.

2. DOĞUM ESNASINDA VEYA DOĞUM SONRASI OLUŞAN SEMPTOMLAR

Doğumdan itibaren görülen burun tıkanıklıklarının sık sebeplerinden birisi de koanal atrezidir” diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Burun arkası ile geniz arasının zar veya kemik doku ile kapalı olmasıdır. Bu durum çocuk doğduğu günden itibaren kendini belli eder. Tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Doğum esnasında veya sonradan düşmelere bağlı septumda (iki burun deliğini burun içinde ayıran yapı), deformasyon, deviasyon (eğrilik) ve hematom (kan birikmesi) oluşabilir. Burun içine yabancı cisim kaçmaları, birtakım kist ve tümörler yine burun tıkanıklığı nedenleridir.

1549218924_dr_ogretim_gorevlisi_denizhan_dizdar_kulak__burun_bogaz_uzmani_nefes_02_

3. GENİZ ETİ VE BADEMCİK

Geniz eti çok büyükse burundan nefes alıp vermeyi engeller. Buna bağlı olarak uykuda nefes durması (uyku apnesi) gibi hastalıklara sebep olabilir. Uykusunda yatakta dönen, huzursuz, horlayan, iç çeken çocuğun kısa aralıklarla nefes almaya ara verdiği ve nefesinin kesildiği fark edilir. Uykudaki bu tıkanmalar zamanla çocuğun diş, yüz yapısını etkileyebilir. Bu durumda yapılması gereken eğer uyku apnesi geniz etine bağlı ise geniz etinin alınması, buna ek olarak bademciklerin büyüklüğü de eşlik ediyor ise aynı seansta bademciklerin de alınmasıdır.

4. YABANCI CİSİMLER

Sürekli tek taraflı burun tıkanıklığı olan özellikle 3 yaş altı çocuklarda yabancı cisim olabileceğinin de akıldan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Bu yabancı cisimler (çoğu kez çocukların oyuncak parçaları, çevrede buldukları boncuk, toka, bozuk para, dikiş iğnesi ya da toplu iğne gibi cisimleri burunlarına sokmaları ile) sorunlara yol açabilirler. Burunda yabancı cismin en sık belirtisi tek taraflı burun tıkanıklığıdır. Tıkalı olan burundan kötü kokulu akıntı gelir. Zaman, zaman akıntı kanla karışık olabilir. Tedavide doktor tarafından yabancı cismin burundan çıkarılması esastır” şeklinde uyarıda bulundu.

5. ALERJİYE BAĞLI BURUN ETİ BÜYÜMELERİ

Çocuğunuz sürekli burnunu ucu kaşıyor, avuç içiyle burnunu ucunu siliyor, gözlerini ovuşturuyor ve hapşırıyorsa; alerji akla gelmelidir. Burnu etkileyen alerjik maddeler daha çok solunan havadaki alerjenlerdir. Bazen yiyeceklere karşı olan alerjilerde burnu ve solunum yollarını etkileyebilir. Alerjide en etkili tedavi, alerjik olunan maddeden uzak durmaktır. Fakat bu her zaman mümkün değildir. Böyle durumlarda, antihistaminik, dekonjestan, kortizon türü ilaç veya aşı tedavisi gerekebilir.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Dikkat! “Kış güneşi yakmaz” demeyin Dikkat! “Kış güneşi yakmaz” demeyin
Diyetlerde en çok yapılan 5 hata!Diyetlerde en çok yapılan 5 hata!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burun tıkanıklığı çocuklarda burun tıkanıklığı

En Çok Okunan Trend Haberler

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı!

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı!

Kayıp futbolcudan kahreden haber!

Kayıp futbolcudan kahreden haber!

Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

Flaş Başakşehir sözleri! 'Benim kurduğum takım'

Flaş Başakşehir sözleri! 'Benim kurduğum takım'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

İstanbul'da hayatı karardı! Suudi kadının vücuduna bakın...

İstanbul'da hayatı karardı! Suudi kadının vücuduna bakın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyabetik retinopati nedir, belirtileri nelerdir? Diyabetik retinopatiyi önlemenin yolları nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Bu hastalıktan her 90 dakikada 1 kişinin hayatı kararıyor

Çocukları gripten korumanın yolları nelerdir?

Çocukları gripten koruyan 6 altın kural!

Bu hatalar cildinizi hızla yaşlandırıyor!

Dikkat! “Kış güneşi yakmaz” demeyin

Diyetlerde en çok yapılan 5 hata!

Diyetlerde en çok yapılan 5 hata!

Avustralyalı bilim insanları kahvaltı efsanesini çürüttü

Bilim insanları kahvaltı efsanesini çürüttü

Çocuklarda başarının anahtarı nedir?

Yarıyıl tatili bitiyor, uzmanlar uyum için uyarıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.