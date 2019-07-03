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Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

Çocukları icra ile elinden alınan Yağmur Sarnıç, katıldığı canlı yayında yaşadığı zor anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayarak Emine Erdoğan'a seslendi.

Futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Çocukları icra yoluyla elinden alınan Sarnıç, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklarını geri isteyen Sarnıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

Yağmur Sarnıç, yaşanan olaylardan sonra canlı yayında şunları anlattı: "Olaydan bir gün önce polisler geldi. Avukatım da 'memurların işi bu değil çocukları böyle alamazlar söyleyin pedagog ve avukatlarla gelsinler' dedi. Sonra 1 Temmuz'da pedagog geldi oğlumla konuştu ve oğlum 'gitmek istemiyorum' dedi. Pedagogda 'sen çocuğu gitmemesi için dolduruyorsun' dedi.

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"BANA BİBER GAZI SIKTILAR"

Benim çocuğum yaka paça alınırken niye 'anne anne' diye ağladı. Pedagog bir çocuğu nasıl zor kullanarak alır ben anlamıyorum. Bana yapılan zulmün görülmesini istiyorum ama onlar (Emre Aşık ve avukatı) çekip çekip videolar koydular. Çocukları bu işe alet eden onun avukatı. Çocuğum ayağında ayakkabısı yokken anne anne diye ağladı. Ben şu an çok merak ediyorum ne yapıyor diye benim oğlum bana çok düşkün. Oğlum orada 'anne ağlama' diye gözyaşlarımı siliyordu. Çocuğum çırpınırken kolundan bacağından çekenler Allah'ından bulsunlar ben çocuklarımın peşinden koşarken bana biber gazı sıktılar.

"EMRE AŞIK'IN AVUKATI ÇOCUKLARI ALINCA BANA ÖPÜCÜK ATTI"

Benim çocuklarım alınırken onlar dışarıda fotoğraf çektirdi. Funda Alp ben orada konuşurken çocuklarımı alınca bana öpücük attı 'Bak nasıl aldım' der gibi. 'Gel beni döv bak ne yapıyorum' demek için beni tahrik etti. Biri beni ve evlatlarımı kurtarsın ben huzurlu olmak istiyorum. İki gündür yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum, yoruldum artık. Benim düşüp yerle yeksan olmamı istiyorlar. Evlatlarım için asla pes etmeyeceğim.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE EMİNE ERDOĞAN'A SESLENDİ

Ben buradan Emine Erdoğan'a sesleniyorum. Suçsuzluğum ispatlansın ya da çocuklarımı dövdüğümü gösteren bir video varsa çıkarsın ortaya. Benim evlatlarımı geri versinler."


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Anahtar Kelimeler:
Emre Aşık yağmur aşık Emine Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yani şimdi solcu zengin takıl sıkışında emine hanım de
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