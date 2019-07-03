Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi

Futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Çocukları icra yoluyla elinden alınan Sarnıç, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklarını geri isteyen Sarnıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

Yağmur Sarnıç, yaşanan olaylardan sonra canlı yayında şunları anlattı: "Olaydan bir gün önce polisler geldi. Avukatım da 'memurların işi bu değil çocukları böyle alamazlar söyleyin pedagog ve avukatlarla gelsinler' dedi. Sonra 1 Temmuz'da pedagog geldi oğlumla konuştu ve oğlum 'gitmek istemiyorum' dedi. Pedagogda 'sen çocuğu gitmemesi için dolduruyorsun' dedi.

"BANA BİBER GAZI SIKTILAR"

Benim çocuğum yaka paça alınırken niye 'anne anne' diye ağladı. Pedagog bir çocuğu nasıl zor kullanarak alır ben anlamıyorum. Bana yapılan zulmün görülmesini istiyorum ama onlar (Emre Aşık ve avukatı) çekip çekip videolar koydular. Çocukları bu işe alet eden onun avukatı. Çocuğum ayağında ayakkabısı yokken anne anne diye ağladı. Ben şu an çok merak ediyorum ne yapıyor diye benim oğlum bana çok düşkün. Oğlum orada 'anne ağlama' diye gözyaşlarımı siliyordu. Çocuğum çırpınırken kolundan bacağından çekenler Allah'ından bulsunlar ben çocuklarımın peşinden koşarken bana biber gazı sıktılar.