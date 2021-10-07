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Çocuğunuz bu tariflere bayılacak! İşte beslenme çantası için hazırlayabileceğiniz pratik tarifler

06.10.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağında kahvaltının ayrı bir yeri var. Çeşit çeşit peynirler, sebzeler ve yumurta ile yapılan uzun kahvaltılar, özellikle gelişme çağındaki çocukların sağlıklı büyüyebilmesi için elzem ama vakit sıkıntısı buna çoğu zaman engel oluyor. Neyse ki çocuğunuz için pratik ve besleyici kahvaltılıklar hazırlamak da mümkün. İşte detaylar...

Çocuğunuz bu tariflere bayılacak! İşte beslenme çantası için hazırlayabileceğiniz pratik tarifler

Okulların açılması ile birlikte çocuklarınızın eğitimi kadar okuldaki beslenme biçimi ve tükettiği gıdalar da önemli bir hal alır. Çocuklarınızın sağlıklı gelişimi için beslenme çantalarına koyduğunuz yiyeceklerin besin kalitesi oldukça önemli. Neyse ki çocuklara hem yemek yemeyi sevdirmek hem de sağlıklı yiyecekler hazırlamak mümkün. Gelin, çocuğunuzun beslenme çantası için hazırlayabileceğiniz pratik ve besleyici tariflere göz atalım.

BESLENME ÇANTASI İÇİN HEM BESLEYİCİ HEM DE PRATİK TARİFLER

Beslenme çantasını hazırlarken birden fazla besini bir araya getiren, yağ ve karbonhidrat ağırlıklı olmayan, kolay sindirilebilen besinler seçin.

SEBZELİ DÜRÜM

MALZEMELER

  • İnce lavaş

  • Beyaz peynir

  • Salatalık

  • Marul

  • Kırmızı kapya biber

  • 1 adet yeşil kabak

  • Ceviz

  • Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Dilimlediğiniz kabağı yumuşayıncaya kadar haşlayın ve rendeleyin.

  • Beyaz peynir ve kabağı karıştırın.

  • Bu karışımı lavaşa sürün.

  • Marul, salatalık, parça ceviz ve kapya biberi de lavaşın arasına koyun.

  • Üzerine zeytinyağı gezdirin.

  • Lavaşı sarın ve küçük parçalara ayırın.

PATATESLİ MUFFIN

MALZEMELER

  • 1 adet orta boy patates

  • 2 dal taze soğan

  • 2 dal maydanoz

  • 2 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir

  • 2 yemek kaşığı un

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 1 yumurta

  • Tuz

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Patatesi haşlayın ve ezin.

  • İçine un, ezilmiş beyaz peynir, tuz, karabiber, zeytinyağı, yeşil soğan, maydanoz ve yumurtayı ekleyin.

  • Karışımı muffin kaplarına dökün.

  • 180 dereceye ısıtılmış fırında patateslerin üstü kızarana kadar pişirin.

BAKLİYAT SALATALARI

Diyet yapan çocuklara yönelik ideal bir menü olabilecek bakliyat salataları, lifli yapıları ile öne çıkar. Kinoa ve yeşil mercimek ile hazırlayabileceğiniz salataya taze nane, marul, havuç, nar ve lor peyniri ekleyebilirsiniz.

BEYAZ PEYNİRLİ SANDVİÇ

Klasik beslenme stilinden vazgeçmiyorsanız, çocuğunuz için tam tahıllı ekmeğe beyaz peynir, marul ve domates koyarak besleyici bir sandviç hazırlayabilirsiniz.

HAŞLANMIŞ YUMURTA

Çocuğunuz haşlanmış yumurta seviyorsa; haşlanmış yumurta ile zeytin, salatalık, domates ve kuru yemiş içeren bir menü de hazırlayabilirsiniz.

BU YİYECEKLERE YER VERMEYİN

Paketli sandviçlerden, hazır gıdalardan ve unlu mamullerden uzak durun. Özellikle çok yağlı hamur işlerini beslenme çantasına koymamanız gerekir.

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