Çocuğunuz bu tariflere bayılacak! İşte beslenme çantası için hazırlayabileceğiniz pratik tarifler

Okulların açılması ile birlikte çocuklarınızın eğitimi kadar okuldaki beslenme biçimi ve tükettiği gıdalar da önemli bir hal alır. Çocuklarınızın sağlıklı gelişimi için beslenme çantalarına koyduğunuz yiyeceklerin besin kalitesi oldukça önemli. Neyse ki çocuklara hem yemek yemeyi sevdirmek hem de sağlıklı yiyecekler hazırlamak mümkün. Gelin, çocuğunuzun beslenme çantası için hazırlayabileceğiniz pratik ve besleyici tariflere göz atalım.
Beslenme çantasını hazırlarken birden fazla besini bir araya getiren, yağ ve karbonhidrat ağırlıklı olmayan, kolay sindirilebilen besinler seçin.
MALZEMELER
İnce lavaş
Beyaz peynir
Salatalık
Marul
Kırmızı kapya biber
1 adet yeşil kabak
Ceviz
HAZIRLANIŞI
Dilimlediğiniz kabağı yumuşayıncaya kadar haşlayın ve rendeleyin.
Beyaz peynir ve kabağı karıştırın.
Bu karışımı lavaşa sürün.
Marul, salatalık, parça ceviz ve kapya biberi de lavaşın arasına koyun.
Üzerine zeytinyağı gezdirin.
MALZEMELER
1 adet orta boy patates
2 dal taze soğan
2 dal maydanoz
2 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir
2 yemek kaşığı un
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yumurta
Tuz
HAZIRLANIŞI
Patatesi haşlayın ve ezin.
İçine un, ezilmiş beyaz peynir, tuz, karabiber, zeytinyağı, yeşil soğan, maydanoz ve yumurtayı ekleyin.
Karışımı muffin kaplarına dökün.
Diyet yapan çocuklara yönelik ideal bir menü olabilecek bakliyat salataları, lifli yapıları ile öne çıkar. Kinoa ve yeşil mercimek ile hazırlayabileceğiniz salataya taze nane, marul, havuç, nar ve lor peyniri ekleyebilirsiniz.
Klasik beslenme stilinden vazgeçmiyorsanız, çocuğunuz için tam tahıllı ekmeğe beyaz peynir, marul ve domates koyarak besleyici bir sandviç hazırlayabilirsiniz.
Çocuğunuz haşlanmış yumurta seviyorsa; haşlanmış yumurta ile zeytin, salatalık, domates ve kuru yemiş içeren bir menü de hazırlayabilirsiniz.
Paketli sandviçlerden, hazır gıdalardan ve unlu mamullerden uzak durun. Özellikle çok yağlı hamur işlerini beslenme çantasına koymamanız gerekir.