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Çocukların çizimlerini gerçek oyuncaklara çeviriyorlar!

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EĞLENCE  | 30.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

ABD merkezli bir şirket çocukların hayal gücünü kullanıp kağıda döktüğü çizimleri gerçek oyuncaklara dönüştürüyor! İşte ortaya çıkan inanılmaz tasarımlar ve çocukların yüzündeki mutluluk görüntüsü...

Çocukların çizimlerini gerçek oyuncaklara çeviriyorlar!

Çocukların hayal gücüyle kimse yarışamaz. Ufacık kafalarının içinde o kadar büyük şeyler düşünüyorlar ki bunları çizimle ortaya çıkarttıklarında ise aileler çocuklarına hayran kalmadan duramıyor. Hatta bazı ebeveynler, bu rengarenk şaheserleri gururla buzdolabı ve duvarlarına asıyor.

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Bunu bir kenara bırakın günümüzde, inovasyonun üst düzeyde olduğunu düşünürken çocukların hayal gücündeki tatlı, ilginç çizimleri gerçek hayatta elinde tutabileceği peluş oyuncaklara çevirme fikrinin ortaya çıkması hiç şaşırtıcı değil.

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Budsies (Tomurcuklar) adlı marka 2013'te küçük kız kardeşinin çizimlerinden ilham alan Alex Furmansky tarafından kuruldu.Kız kardeşi Michelle'i yatağında doldurulmuş hayvan oyuncakları topladığını gördükten sonra kendi kendine “Bir çizimi, sonsuza dek sürecek doldurulmuş bir hayvan arkadaşına dönüştürsem ne olur?” diye düşündü.

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Kız kardeşinin "köpeğe" benzeyen çizimini ödün aldı ve Güney Florida'da markasının ilk oyuncağını üretti. BoredPanda sitesine konuşan markanın kurucusu Melissa, "Başta herkes çocuklarının çizimlerini getiriyordu ama şimdi siparişi gelen çizimlere bakıyorum da gerçekten çocuklar çok yetenekli. Hayallerinde karakteri o kadar detaylı çiziyorlar ki o çizimler oyuncak haline geldiğinde ortaya daha da inanılmaz şeyler çıkıyor" dedi.

İşte küçük bir fikirden çocukların dünyasına büyük etki yapan bu girişimden ortaya çıkan çizimler ve çizimlerin gerçek oyuncak halleri...

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