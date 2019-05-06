Mynet Trend

Çocukların tavana yapışan balonlarını alma çabaları hem güldürdü hem de yürekleri ağza getirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde düğün salonunun tavanına yapışıp kalan uçan balonu almaya çalışan çocukların çabası ilginç ve tehlikeli görüntülere sahne oldu. Tehlikeli olmasına rağmen çocuklar üst üste koydukları yaklaşık 50 tabureyle tavandaki uçan balonu almaya çalıştı. Çocukların çabası izleyenleri zaman zaman gülümsetti.

İlçedeki bir düğün salonunda çekilen görüntüde bir grup çocuk, yaklaşık 3.5 metreyi geçen yükseklikteki tavana yapışan uçan balonu almak için adeta seferber oldu.

Çocuklar salondaki kullanılmayan tabureleri üst üste koyarak balona ulaşmaya çalıştı. Başlangıçta defalarca uğraşmalarına rağmen sonuç alamayan çocuklar, daha sonra taburelerin sayısını arttırarak yeniden denediler.

Yaklaşık 50 tabureye ulaşılınca bu kez bir başka çocuk arkadaşlarının sırtına basarak taburelerin üzerine çıktı. Çocuk, arkadaşlarının sallanmaması için tabureleri sıkı sıkıya tutmasıyla doğruldu ve son hamlesiyle balonu almayı başardı.

Çocukların tehlikeye aldırmadan gösterdikleri çaba ilginç görüntüler oluşturdu.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Guaido 'ABD'nin askeri müdahalesini' değerlendireceğizGuaido 'ABD'nin askeri müdahalesini' değerlendireceğiz
Köprüde makas atarak böyle ilerlediKöprüde makas atarak böyle ilerledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin düğün uçan balon Çocuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Bugüne dikkat! Çok önemli uyarılar geldi

Bugüne dikkat! Çok önemli uyarılar geldi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzerinde 10 yazan 100 liralık banknot görenleri şaşırttı

Üzerinde 10 yazan 100 liralık banknot görenleri şaşırttı

Seçim değil katliam! Ölen sandık görevlisi sayısı 500'e yükseldi!

Ölen sandık görevlisi sayısı 500'e yükseldi!

İstanbul'da nefes kesen kovalamaca kamerada! Havaya ateş açtılar

Nefes kesen kovalamaca! Ateş açtılar

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Guaido ABD'nin askeri müdahalesi dahil tüm seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi

Guaido 'ABD'nin askeri müdahalesini' değerlendireceğiz

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak böyle ilerledi

Köprüde makas atarak böyle ilerledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.