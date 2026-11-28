Telefonlar gün içerisinde mesajlar, aramalar ve uygulama bildirimleri nedeniyle dikkatimizi sık sık dağıtabiliyor. Bazı kişiler için bu sesler hayatın olağan bir parçasıyken bazıları için gereksiz bir uyaran haline gelebiliyor.

Telefonunu sürekli sessizde tutmayı tercih eden kişilerde ise şu beş eğilim görülebiliyor.

1. DİKKATLERİNİN BÖLÜNMESİNDEN HOŞLANMAZLAR

Bir işe odaklandıklarında dışarıdan gelen uyaranların mümkün olduğunca az olmasını isterler. Kitap okurken, çalışırken ya da biriyle sohbet ederken telefonlarından gelen bildirim sesleri onları rahatsız edebilir. Telefonlarını sessizde tutarak dikkatlerini neye ve ne zaman vereceklerini kendileri belirlemek isterler.

2. HER AN ULAŞILABİLİR OLMAK İSTEMEZLER

Telefon sahibi olmanın sürekli ulaşılabilir olmak anlamına gelmediğini düşünürler. Gelen her mesaja anında cevap verme ya da her aramayı hemen yanıtlama zorunluluğu hissetmek istemezler. İletişim kurmayı reddetmekten ziyade bunun zamanını kendileri belirlemeyi tercih ederler. Kişisel alanlarını korumak onlar için önemlidir.

3. GEREKSİZ UYARANLARDAN ÇABUK YORULABİLİRLER

Arka arkaya gelen mesaj sesleri, uygulama bildirimleri ve telefonun çalması bazı kişiler için zihinsel açıdan yorucu olabilir. Bu kişiler günlük hayatlarında daha sakin bir ortam yaratmak isteyebilir. Telefonlarını sessize almak da çevrelerindeki uyaranları azaltmanın en kolay yollarından biri haline gelebilir.

4. ZAMANLARINI KENDİLERİ YÖNETMEK İSTERLER

Gelen bir bildirimin gün içerisindeki planlarını değiştirmesinden hoşlanmayabilirler. Telefonlarını her çaldığında kontrol etmek yerine uygun oldukları zamanlarda mesajlarına ve aramalarına bakmayı tercih ederler. Bu alışkanlık, günün akışını başkalarının taleplerine göre değil, kendi önceliklerine göre düzenleme isteğiyle ilişkili olabilir.

5. ANIN TADINI ÇIKARMAYA ÖNEM VEREBİLİRLER

Sevdikleriyle yemek yerken, kahve içerken ya da kendilerine zaman ayırırken telefonun sürekli devreye girmesini istemezler. Dijital dünyada olup biten her şeyden anında haberdar olmak yerine bulundukları ortamla ilgilenmeyi tercih edebilirler. Telefonlarını sessizde tutmak, gerçek hayat ile dijital dünya arasında bir sınır oluşturmanın yollarından biri olabilir.

Elbette telefonu sessizde kullanmak tek başına bir kişilik göstergesi değildir. Mesleki koşullar, aile düzeni, ses hassasiyeti veya zamanla edinilmiş alışkanlıklar da bu tercihin arkasında bulunabilir.