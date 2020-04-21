Çocukların zarar verdiği ördek yumurtasını 35 gün sutyeninde taşıyarak ördeğin hayatını kurtardı

Betsy Ross isimli üç çocuk annesi kadın, çocuklarıyla birlikte gittiği parkta, ördek yuvasına zarar verildiğini fark etti. Yuvayı toparlamaya gittiğinde ise çatlamış bir yumurta olduğunu gördü ve o yumurtayı korumak için elinden geleni yapmaya karar verdi. Yumurtayı alan kadın, onu korumak için tişörtünün içinden göğüslerinin arasında kuluçkaya yatırdı.

“Çatlak bir yumurtayı 35 gün boyunca sutyenimde taşıyarak kurtardım.” diyen kadın, beklenenden erken doğan ördek yavrusunu tedavi etti. Çocuklarının çatlak yumurtayı gördüklerinde çok üzüldüklerini söyleyen kadın, onları mutlu etmek istediği için yumurtayı almaya karar verdiğini söyledi.

"ONU KURTARMAK İÇİN ŞANSIMIN OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM"

İşaret dili çevirmenliği yapan bir müteahhit olan Betsy, şu sıralar işsiz olduğu için ördeğin bakımını sahiplendi. “Yumurtayı aldığımda onu kurtarmak için şansımın olmadığını düşünmüştüm” diyen kadın, işsiz olduğu için kuluçka makinesini karşılayacak parası olmadığından yumurtayı göğüslerinin arasında kuluçkaya yatırmış. Yerel vahşi yaşam merkezini arayıp yardım isteyen kadın, oradaki görevlilerin yumurta almadıklarını söyledikleri için her şeyi üstlendiğini söyledi. Vahşi yaşam merkezi ile görüşen Betsy, ördek yumurtadan çıkarsa alacaklarına dair anlaştıklarını söyledi.