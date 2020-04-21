Çocukların zarar verdiği ördek yumurtasını 35 gün sutyeninde taşıyarak ördeğin hayatını kurtardı

Betsy Ross isimli üç çocuk annesi kadın, çocuklarıyla birlikte gittiği parkta, ördek yuvasına zarar verildiğini fark etti. Yuvayı toparlamaya gittiğinde ise çatlamış bir yumurta olduğunu gördü ve o yumurtayı korumak için elinden geleni yapmaya karar verdi. Yumurtayı alan kadın, onu korumak için tişörtünün içinden göğüslerinin arasında kuluçkaya yatırdı.
“Çatlak bir yumurtayı 35 gün boyunca sutyenimde taşıyarak kurtardım.” diyen kadın, beklenenden erken doğan ördek yavrusunu tedavi etti. Çocuklarının çatlak yumurtayı gördüklerinde çok üzüldüklerini söyleyen kadın, onları mutlu etmek istediği için yumurtayı almaya karar verdiğini söyledi.
İşaret dili çevirmenliği yapan bir müteahhit olan Betsy, şu sıralar işsiz olduğu için ördeğin bakımını sahiplendi. “Yumurtayı aldığımda onu kurtarmak için şansımın olmadığını düşünmüştüm” diyen kadın, işsiz olduğu için kuluçka makinesini karşılayacak parası olmadığından yumurtayı göğüslerinin arasında kuluçkaya yatırmış. Yerel vahşi yaşam merkezini arayıp yardım isteyen kadın, oradaki görevlilerin yumurta almadıklarını söyledikleri için her şeyi üstlendiğini söyledi. Vahşi yaşam merkezi ile görüşen Betsy, ördek yumurtadan çıkarsa alacaklarına dair anlaştıklarını söyledi.
Süreç boyunca araştırma yaparak yumurtanın neye ihtiyacı olduğunu öğrenen kadın, internette öğrendiği bilgileri bire bir uygulamaya özen gösterdi. “Ben duştayken, ona kocam bakıyordu. Anne ördek yemek bulmak için kuluçkadan ayrılabildiğine göre duş almak için ayrılmamın problem olmayacağını düşündüm.”
Öğrendiği bilgilerden yola çıkarak lamba, plastik kap, çöp poşeti, bir kase su ve bant kullanarak el yapımı kuluçka kutusunu yaptı. Yumurta için uygun ortamı hazırlayan kadın 35’inci güde yumurtadan çatlama seslerinin geldiğini söyledi.
Betsy, yumurtayı kuluçka kutusuna koydu ve bekledi. Birinci günün sonunda bir şeyler yanlış görünüyordu ve Betsy veterineri aradı. Görüşüne göre, ördek yavrusu yumurtadaki zar yüzünden büzülüyordu. Veteriner Betsy’e yumurtanın kabuğunu yavaşça soymasını ve damarlardan kaçınmasını ve ördeğin burnunun nefes alabilecek bir yerde olduğundan emin olmasını söyledi. Betsy de aynen öyle yaptı.
Sonunda ördeğin yarısı yumurtadan dışarı çıktı ancak hala embriyo sıvısına bağlıydı. Bana erken yumurtadan çıkması sebebiyle böyle olduğu söylendi ancak Reddit’te sıcaklığın yeterli ya da sabit olmamasından kaynakladığını öğrendim. “Peçeteyle kabuğun etrafını sardım ve enfeksiyon kapmaması için antibiyotik krem uyguladım. Belki çok iyi bir fikir değildi ancak korkmuştum.
Yavru ördekten vazgeçmeyen Betsy, günlerce hareket etmeyen yavru için mücadele etti.
Bir sabah uyandığımda ördek yürümeye başlamıştı. Daha sonra onu küvette ve çamur birikintisinde yüzmesine izin verdim. Gün içerisinde benimle uyuyor, onun için küçük bir çanta buldum onu her yere yanımda götürüyorum. Peşimden geliyor ve sesimi duyduğunda sevinç çığlıkları atıyor. Sanki onsuz dışarı çıktığımı anlıyor gibi, çünkü onsuz dışarı çıktığımda kocam onun oturup ağlamasından şikayet ediyor.
Yavru ördeğin hayatını kurtaran kadın, hayvan yardım kuruluşlarından biriyle iletişime geçerek, ördeğin ideal yaşam alanında hayatını devam ettirmesi için küçük bir çiftlik buldu. Yavru ördeğini çiftliğine teslim eden kadın, “O şuanda çok mutlu ve onu seven yeni insanlarla yaşıyor.” dedi.
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