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Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle hayatımı değiş tokuş edince...''

13.08.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den Rebecca Biggington, Kanal 5'te yayınlanan 'Zengin Ev, Fakir Ev' programına katıldı. Program kapsamında bir süreliğine milyıner bir avukat ve gayrimenkul girişimcisi olan Roy Ledgister ile hayatını değiş tokuş etti. Sürecin ardından yaşananlar, programın öncesinde birçok zorlukla mücadele eden Biggington'ın hayatını değiştirdi.

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle hayatımı değiş tokuş edince...''

Kanal 5'te yayınlanan 'Zengin Ev, Fakir Ev' programına katılan Rebecca Biggington, bunun hayatını değiştirecek bir hamle olduğunu bilmiyordu. Ancak bu girişimi, öncesinde çocuklarının artıklarıyla beslenmek zorunda bile kalan talihsiz kadını, o hayattan bambaşka bir hayat taşıdı.

BİRBİRLERİNİN EVLERİNE TAŞINDILAR

roy

Rebecca, Roy'un üç mülkü ve yüzme havuzu bulunan Kent malikanesinde yedi gün geçirdi. Ona kız kardeşi Jenny ve yetiştirmekte zorlandığı iki oğlu Finley ve Roman eşlik etti. Bu sırada Roy ve yakın arkadaşı ve iş ortağı olan Richard da Becky'nin 50 dakika mesafedeki belediye binasına taşınmışlardı.

OĞLU HASTAYDI

Şovdan önce Rebecca kendisi haftada yalnızca 65 sterlin kazanıyordu. Oğlu Finley'nin kritik bir eklem rahatsızlığı olduğunu için Becky, kısa sürede iş bulup para kazanabilmek için üniversiteye dönmüştü. Daha önce para kazanbilmek için kendi sebzelerini yetiştirmek gibi girişimleri de olmuştu.

ŞOK YAŞADI

Roy, her ne kadar Rebecca'nı ksııtlı hayatına yaptığı geçişte ciddi bir şok yaşasa da onu kendisine çok benzer buldu. Rebecca'nın hayatı ve fedakarlıkları onu gözyaşına boğdu. Bir haftalık süreçte, Roy programın sonunda Rebecca'ya yardım etmek istediğine karar verdi.

İŞ TEKLİF ETTİ

rich

Programın sonunda yüz yüze geldiklerinde Roy, Becky'ye evinin bir kısmının tadilatını karşılayacağını, onu ve çocuklarını bir kaç etkinliğe ve Afrika'da safariye göndereceğini söyledi. Ama esas teklifi, beraber çalışmaktı.

FİKİRLERİNDEN ETKİLENDİ

Program esnasında Rebecca'nın ofise yaptığı ziyarette paylaştığı fikirlerden oldukça etkilendiğini belirten Roy, onun kuruma renk katacağını düşünerek proje danışmalığı teklif etti. Rebecca, büyük bir mutlulukla teklifi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
fakirlik
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