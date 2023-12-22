MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çocuklarının öldüğü aracı, düğün arabası yapmıştı! Bir anne ve 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayda kan donduran detay! Didem Arslan şoke oldu

Çocuklarının öldüğü aracı, düğün arabası yapmıştı! Bir anne ve 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayda kan donduran detay! Didem Arslan şoke oldu

22.12.2023 08:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bir anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza ele alınmaya devam ediliyor. Özlem Çetin ve 5 çocuğu 6 Mayıs 2023 tarihinde içinde bulundukları otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Çetin'in ailesi olayın kaza değil, cinayet olduğunu öne sürdü. Özlem Çetin'in eşi Hasan Bey iddialar üzerine aile ile yüzleşti. Stüdyoda ortam bir anda gerildi.

Didem Arslan Yılmaz canlı olarak ekrana gelen programında 5 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Özlem Çetin dosyasındaki sır perdesini aralamaya devam ediyor. Şanlıurfa’da içinde bulundukları arabanın sulama kanalına düşmesi sonucu 1 anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiğini hatırlatan Didem Arslan Yılmaz, iddiaların odağındaki damat Hasan'ı canlı yayında ağırladı.

Hasan eski baldızı Songül, kaynanası Adile ve kayınpederi Cuma ile programda karşı karşıya geldi.

d1

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öne sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade eden Hasan suçlamaları reddetti.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerdeki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde Hasan Çetin'in olay yerinde Kürtçe “Ben yapmadım” dediği görüldü.

rr

"BEN YAPMADIM" DEMESİ, AKILLARI KARIŞTIDI

Didem Arslan Yılmaz ne demek istediğini sordu, Hasan Çetin ise "Ben o cümleyi değil 'Beni kaldırın' diye konuştum dedi. Ortada henüz bir şüphe ya da suçlama yokken baba Hasan Çetin’in evlatları can verirken “Ben yapmadım” demesi akılları karıştırdı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının en hareketli dakikalarından birisi ise olay yeri ile at çiftliği arasındaki güzergaha ilişkin anlar oldu.

f2

DRONE İLE FOTOĞRAFLANIP KROKİSİ ÇIKARILDI

Alınan ifadeler ve Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibinin yaptığı araştırmalar sonucunda bölge drone ile fotoğraflandı ve krokisi çıkarıldı.

"BİLDİĞİM EN İYİ YOL" DEDİ AMA...

Bölgedeki her iki at çiftliğinin de olayın meydana geldiği tali yoldan çok farklı noktalarda olduğu ortaya çıktı. Yani Hasan Çetin’in girdiği o yoldan her iki at çiftliğine de gidiş yoktu. Hasan, ben at çiftliğine giderken hep o yolu kullanırım, bildiğim yol en iyi yoldur diye açıklama yaptı. Sözleri bir kez daha şaşırttı.

G1

NE OLMUŞTU?

Özlem Çetin ve 5 çocuğu 6 Mayıs 2023 tarihinde içinde bulundukları otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Özlem Çetin’in kocası Hasan'ın otomobil kanala düşmeden önce araçtan atladığı anımsatıldı. . Hasan’ın şüpheli ifadeleri üzerine aile olayın kaza değil cinayet olduğunu öne sürdü.

G2

Özlem’in annesi Adile Hanım, babası Cuma Bey ve kardeşi Songül Hanım; damatları Hasan’ın Özlem’i sürekli dövüp tehdit ettiğini söyledi.

288888

Hasan’ın sevgilisi olduğunu ve boşanmak istediğini söyleyen Songül, eniştesinin kardeşinin cinayeti itiraf ettiğini öne sürdü.

İddiaların odağındaki damat, programa telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Karısı ve çocukları öldükten 6 ay sonra sevgilisi İsliman ile evlenen Hasan’ın çocuklarının öldüğü aracı düğün arabası yaptığı ortaya çıktı. O görüntüler izleyicileri şaşırttı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardeşlerim'in Elif'i apar topar hastaneye kaldırıldı!Kardeşlerim'in Elif'i apar topar hastaneye kaldırıldı!
Sesler bir anda yükseldi! O yarışmacının feryadı korkuttuSesler bir anda yükseldi! O yarışmacının feryadı korkuttu
RTÜK inceleme başlatmıştı! Kırbaç sahnesine tepki yağdıRTÜK inceleme başlatmıştı! Kırbaç sahnesine tepki yağdı
Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan didem arslan yılmaz Didem Arslan Yılmazla vazgeçme anne ele çocuğun
En Çok Okunan Haberler
Onlar da kapsama giriyor: 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

Onlar da kapsama giriyor: 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Mersin'de lisede korkunç olay! Lise öğrencisi intihar etti: 'Soruşturma başlatıldı'

Mersin'de lisede korkunç olay! Lise öğrencisi intihar etti: 'Soruşturma başlatıldı'

CHP'de ‘kayıp 100 milyon’ iddiası! Eren Erdem sessizliğini bozdu: ‘İlk ve son açıklamamdır…’

CHP'de ‘kayıp 100 milyon’ iddiası! Eren Erdem sessizliğini bozdu: ‘İlk ve son açıklamamdır…’

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.