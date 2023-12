Çocuklarının öldüğü aracı, düğün arabası yapmıştı! Bir anne ve 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayda kan donduran detay! Didem Arslan şoke oldu

Didem Arslan Yılmaz canlı olarak ekrana gelen programında 5 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Özlem Çetin dosyasındaki sır perdesini aralamaya devam ediyor. Şanlıurfa’da içinde bulundukları arabanın sulama kanalına düşmesi sonucu 1 anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiğini hatırlatan Didem Arslan Yılmaz, iddiaların odağındaki damat Hasan'ı canlı yayında ağırladı.

Hasan eski baldızı Songül, kaynanası Adile ve kayınpederi Cuma ile programda karşı karşıya geldi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öne sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade eden Hasan suçlamaları reddetti.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerdeki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde Hasan Çetin'in olay yerinde Kürtçe “Ben yapmadım” dediği görüldü.

"BEN YAPMADIM" DEMESİ, AKILLARI KARIŞTIDI

Didem Arslan Yılmaz ne demek istediğini sordu, Hasan Çetin ise "Ben o cümleyi değil 'Beni kaldırın' diye konuştum dedi. Ortada henüz bir şüphe ya da suçlama yokken baba Hasan Çetin’in evlatları can verirken “Ben yapmadım” demesi akılları karıştırdı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının en hareketli dakikalarından birisi ise olay yeri ile at çiftliği arasındaki güzergaha ilişkin anlar oldu.

DRONE İLE FOTOĞRAFLANIP KROKİSİ ÇIKARILDI

Alınan ifadeler ve Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibinin yaptığı araştırmalar sonucunda bölge drone ile fotoğraflandı ve krokisi çıkarıldı.

"BİLDİĞİM EN İYİ YOL" DEDİ AMA...

Bölgedeki her iki at çiftliğinin de olayın meydana geldiği tali yoldan çok farklı noktalarda olduğu ortaya çıktı. Yani Hasan Çetin’in girdiği o yoldan her iki at çiftliğine de gidiş yoktu. Hasan, ben at çiftliğine giderken hep o yolu kullanırım, bildiğim yol en iyi yoldur diye açıklama yaptı. Sözleri bir kez daha şaşırttı.

NE OLMUŞTU?

Özlem Çetin ve 5 çocuğu 6 Mayıs 2023 tarihinde içinde bulundukları otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Özlem Çetin’in kocası Hasan'ın otomobil kanala düşmeden önce araçtan atladığı anımsatıldı. . Hasan’ın şüpheli ifadeleri üzerine aile olayın kaza değil cinayet olduğunu öne sürdü.

Özlem’in annesi Adile Hanım, babası Cuma Bey ve kardeşi Songül Hanım; damatları Hasan’ın Özlem’i sürekli dövüp tehdit ettiğini söyledi.

Hasan’ın sevgilisi olduğunu ve boşanmak istediğini söyleyen Songül, eniştesinin kardeşinin cinayeti itiraf ettiğini öne sürdü.

İddiaların odağındaki damat, programa telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Karısı ve çocukları öldükten 6 ay sonra sevgilisi İsliman ile evlenen Hasan’ın çocuklarının öldüğü aracı düğün arabası yaptığı ortaya çıktı. O görüntüler izleyicileri şaşırttı.