Çocuklarınızı siber zorbalıklardan koruyun

Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ebeveynler çocuklarının ne yaptıkları, neyi izledikleri ve bu durumla nasıl başa çıkacakları konusunda kendilerini rahatsız hissediyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri konu teknoloji olunca, çocukların bizden ileride olması. ESET Türkiye Pazarlama Müdürü Can Erginkurban bu konuda önemli tavsiyelerde bulundu.

Siber zorbalık, bir çocuğun veya ergenin başka bir çocuk, ergen veya yetişkin tarafından internet, dijital ve mobil teknolojiler kullanılarak tehdit edilmesi, aşağılanması, utandırılması veya taciz edilmesi olarak tanımlanabilir. Ne yazık ki siber zorbalık internette yaygınlaşıyor.

Siber zorbalık ve geleneksel yollarla gerçekleştirilen zorbalığın arasındaki en önemli fark, çocuğunuz kendi odasında otururken siber zorbalığa maruz kalabilmesi. Genellikle bir kaçışı olmadığı için siber zorbalık daha göz korkutucu bir hal alıyor.

“Siber zorbalık ile başa çıkmanın en iyi yolu, çocuklar ile açıkça konuşarak bu durumu ve yapmamaları gereken şeyleri anlamalarını sağlamaktır” diyen ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban online güvenlik için ebeveynlere ve çocuklara yedi önemli tavsiyede bulunuyor.