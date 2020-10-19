Çocuklu aileler için çocuklarla en iyi anlaşan 5 köpek cinsi

Ailenize evcil bir dost katmak istiyorsanız hele bir de çocuğunuz varsa sahipleneceğiniz köpeğin cinsine dikkat etmeniz gerekmektedir. Bazı köpek cinsleri çocuklarla iletişimi çok daha sağlıklı kurarken bazıları istemeden de olsa zarar verebilir, eğitime uygun olmayabilir. Çocuklarınıza hayvan sevgisini küçük yaşta kazandıracak, ailenize neşe getirecek, çocuklarla en iyi anlaşan köpek türleri bakalım nelermiş...

FRANSIZ BULLDOG

Bu köpek cinsleri fazla gürültülü değildir. Çocuklarla da çok iyi geçinirler. Dikkatlerin üzerinde olmasını seven Fransız bulldoglar küçüklerle mükemmel arkadaşlık kurarlar.

KANİŞ

Kanişlerin eğitilmesi kolaydır. Enerjik, akıllı ve arkadaş canlısıdırlar. Tüyleri çabuk uzadığı için düzenli olarak taranmalı ve tıraş edilmelidir.

BULL TERRİER

Harika bir ev arkadaşıdır. Oldukça enerjiktir. Agresif görüntüsüne rağmen son derece sevecen bir köpektir. Çocuklarla çok iyi geçinir. Enerjik yapısından dolayı uzun yürüyüşler iyi gelir. Çocuklarla beraber harika bir oyun arkadaşı olur.

GOLDEN RETRİEVER

Golden Retrieverlar, insanlarla en iyi anlaşan köpek cinsindendir. Genel olarak sakin yapıya sahiptir. Çocuklarınıza sorumlukları öğretmenize yardımcı olur.

LABRADOR

Düşük saldırganlık seviyelerine sahiptirler, bu da onları çocuklu aileler için iyi bir arkadaşlar yapar. Uzun yürüyüşler yapmaktan ve aktif oyunlardan zevk alırlar. Onlara sarılmak aşırı mutluluk verir. Eğer evinizin içinde köpek besleyemiyorsanız mutlaka sokakta bir köpek sahiplenin ve yemek, su vermeyi ihmal etmeyin...



