Çocukluğundan gençliğine Demet Akbağ

Kale Outlet Center'ın imza attığı proje 35 kişilik ekibin 5 aylık emeği sonucu hayat buldu. Özel fotoğraf arşivi, gazete, dergi kupürleri ve hayranlarından gelen fotoğraflarla birlikte toplam 4 bin 500 adet fotoğrafının yer alacağı sergi AVM'nin tüm koridorlarında ve vitrinlerinde görülebilecek. Sergiden elde edilen gelir Çaba Derneği'ne bağışlanacak. İşte detaylar...

Görmediğiniz fotoğraflarıyla Demet Akbağ

Kale Outlet Center’ın daha önce Türkan Şoray, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın ve Nejat Uygur, Perran Kutman için gerçekleştirdiği “Geçmişten Geleceğe Başarı hikayesi Fotoğraf Sergisi’’ bu kez sinemanın, televizyonun, tiyatronun efsane ismi Demet Akbağ için gerçekleşecek.

Kale Outlet Center, Demet Akbağ fotoğraf sergisi hazırlığı için, 35 kişilik ekip, 5 ay boyunca fotoğraflara ulaşma süresi, özel tarama ve baskılarının yapılması için çaba gösterdi.

Sergide Demet Akbağ’ın özel fotoğraf arşivi, gazete, dergi kupürleri ve hayranlarından gelen fotoğraflarla birlikte toplam 4 bin 500 adet fotoğraf yer alıyor.

Kale Outlet Center’ın 26 bin m2’lik alanının, tüm koridorları, mağaza vitrinleri, Demet Akbağ ’ın fotoğrafları ile renkleneceği serginin açılışı; Aralık ayında Demet Akbağ’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Türk Sineması ve tiyatrosunun ustası Demet Akbağ’ın sanat ve özel yaşamından en özel karelerinin yer alacağı sergi; açılışından sonra 1 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak ve sergiden elde edilecek tüm gelir Çaba Derneği'ne bağışlanacak.