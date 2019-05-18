Çocukluğunuz bir ömür sizinle olsun!

İstediğiniz her şeyi vücudunuza dövme olarak yaptırabilirsiniz. Ama burada tek şart o dövmenin güzel ve sizin için anlamlı olması. Gerisi gerçekten teferruat. Bugün size çizgi film karakterlerinden esinlenilerek yapılmış birbirinden güzel dövme seçenekleri sunuyoruz. Belki bu dövmeler sizi çocukluğunuza dönbdürebilir. Çocukluğunuzda idolünüz olan bir karakteri dövme olarak yaptırmak yaratıcı ve eğlenceli bir fikir olabilir. Hele ki renkli, canlı ve enerjik bir dövme modeli arıyorsanız bunlar tam size göre...

İşte Mickey Mouse’dan Ay Savaşçısı’a Minyonlar'dan Tom ve Jerry'e kadar birbirinden güzel çizgi film dövmeleri...





