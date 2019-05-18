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Çocukluğunuz bir ömür sizinle olsun!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Dövme yaptırmaya ve ne yaptıracağına karar vermesi en zor kararlardan biri hayatta. Çünkü ömür boyu vücudunuzda taşıyacağınız bir şeyin sizin için cidden bir anla mı olması lazım.

Çocukluğunuz bir ömür sizinle olsun!

İstediğiniz her şeyi vücudunuza dövme olarak yaptırabilirsiniz. Ama burada tek şart o dövmenin güzel ve sizin için anlamlı olması. Gerisi gerçekten teferruat. Bugün size çizgi film karakterlerinden esinlenilerek yapılmış birbirinden güzel dövme seçenekleri sunuyoruz. Belki bu dövmeler sizi çocukluğunuza dönbdürebilir. Çocukluğunuzda idolünüz olan bir karakteri dövme olarak yaptırmak yaratıcı ve eğlenceli bir fikir olabilir. Hele ki renkli, canlı ve enerjik bir dövme modeli arıyorsanız bunlar tam size göre...

İşte Mickey Mouse’dan Ay Savaşçısı’a Minyonlar'dan Tom ve Jerry'e kadar birbirinden güzel çizgi film dövmeleri...

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