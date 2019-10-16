Çocukluk çağı vitiligo'sunda immünoterapinin önemi

Vitiligolu çocukların hem anne hem de babalarında ailesel genetik hastalıklar görülüyor.

“Kliniğimize başvuran çocuklarda görülen Vitiligo vakalarında yaptığımız incelemelerde, hastaların büyük bir çoğunluğunda hem anne hem de baba tarafında ailesel genetik hastalıkların yoğun olarak mevcut olduğunu gözlemledik. Ancak bunlar Vitiligo olmak zorunda değildir. Şeker hastalığı, koroner arter yani kalp hastalığı, hipertansiyon, guatr, iltihaplı romatizma, sedef hastalığı, alerjik hastalıklar, alerjik astım, kanser gibi durumların her iki ebeveynde de bulunabileceğini gördük.

Bu risk faktörlerinin bulunmasının çocuklarda Vitiligo görülme riskini arttırdığını ve görülme yaşını düşürdüğünü tespit ettik. Bu çocukların ayrıca düzgün beslenmediğini, fast food ağırlıklı beslendiklerini, sık hastalandıklarını, sık antibiyotik kullanım öykülerinin olabildiğini, geniz eti operasyonu, sinüzit, astım, alerji yatkınlığı, bademcik operasyonu riski altında olduklarını gözlemledik. Vitiligo (Ala) hastalığına yakalanan çocuklarda uyku düzeninin bozuk olduğunu, öfkeli ve sinirli çocuklar olabildiklerini, konsantrasyon eksikliği ve/veya unutkanlık yaşayabildiklerini saptadık. Yine bu çocuklarda sıklıkla iyot eksikliği ve D vitamin eksikliği saptadık. Bu çocukların hemen hepsinde ağır glüten ve laktoz duyarlılığı saptadık ve diyete çok iyi uyum sağladıklarını gözlemledik. Tüm vitamin seviyelerinde özellikle B12, demir ve folat düzeylerinde çinko ve selenyum ile biotin seviyelerinde de düşüklük saptadık. Vitiligo saptanan çocukların ailelerinde yaygın olarak alerjik astım, astım bronşit ve çeşitli alerjik hastalıkların sıklığının arttığını gözlemledik. Bu da bize bu grup hastaların bağırsak floralarının genel olarak ailelerinde de bozuk olduğunu düşündürdü. Bu çocukların en az yarısında helikobakter pylori mikrobunu pozitif (Bağırsaklarında bakteriyel aşırı çoğalma ve leaky gut sendrom) denilen bağırsaktan kaçak sendromu gelişmektedir. Bunların tedavi edilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü dibi delik bir kovanın üzerine ne kadar vitamin eklerseniz ekleyin alttan tamir etmezseniz kaybetmeye devam edecektir. Özetle yaptığınız tüm tedavi boşa gidecektir. Ama onarma tedaviniz doğru ilerler ise verdiğiniz tüm besinler hücreye gider ve kişi kalıcı olarak iyileşir.