Mynet Trend

Çocukluk fotoğrafları yeniden canlanınca ortaya bu komik anlar çıktı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | 06.10.2019 02:45 | Son Güncelleme

Çocukluk anılarımızın ömrümüzün en güzel ve en saf zamanları olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu anlara özlem duyduğumuzda eski fotoğraflar bakıp geçmiş güzel anılara dalıp o anları yad ederiz. Birazdan göreceğiniz insanlar anıları yad etmenin ötesine geçip onları yeniden canlandırmışlar. Ortaya da bu eğlenceli görüntüler çıkmış. İşte o komik fotoğraflar...

Çocukluk fotoğrafları yeniden canlanınca ortaya bu komik anlar çıktı!

Güzel anılara yolculuk yapmak gibisi yok! Çocukluk anılarımız, büyürken yüreğimizi canlandıran ve ısıtan en değerli hazinelerimiz. Bu nostaljik anıların saflığı ve sadeliği, bir zamanlar endişesiz yıllarımızda ne kadar basit yaşadığımızı ve kolay şeylerle mutlu olduğumuzu anlamamızı sağlıyor. Klasik çocukluk anılarını yeniden canlandırmak, web üzerinde oldukça popüler ve gerçekten eğlenceli bir trend haline gelmişti ve hala da devam ediyor.

Bu yazıda, çocukluk fotoğraflarındaki aynı pozları tekrar oluşturarak eski zamanları ziyaret etmeye çalışan kişilerin 30 fotoğrafını listeledik. İşte ortaya çıkan o komik fotoğraflar...

0LTKHLFIMJ9SVHG6-pad810x389xx444x

0pfXE05N3LQ3OiLlYNwC7iS-0AqRMMfvgEREsLmEtWs

2VK0DGI4CTHADBKU-v1-pad810x389xx444x

5N9MQDK276MP8LCD-pad810x389xx444x

77EIVE4B461P89SI-v1-pad810x389xx444x

11089710-xfLrjnD-1552919044-728-c4e52d4d86-1553172533

11089910-COf2FmWbeLdSiRSV9ZrjBdqrOnOWwCe-rMxEptIs7Ko-1552917257-728-c51dd190f7-1553172533

11091160-image-crop-4200x2778-1552917783-728-24666385e8-1553172533

11091210-image-crop-960x950-1552920933-728-d12bd65908-1553172533

17662291_1767649866882157_7562824945919590400_n.jpg_nc_htinstagram.flhe7-1.fna_.fbcdn

creative-childhood-recreation-photo-before-after-3

F9G2ST8EL4JFC7BC-pad810x389xx444x

funny-meme-picture-1554489868

GRFJNV20B83OIVDM-pad810x389xx444x

KL2P4TM3JRQ58OSH-pad810x389xx444x

NEPBODITTNH7QMUE-pad810x389xx444x

OU588DJGU9NKAAT7-pad810x389xx444x

recreation-childhood-photos-before-after-81

tumblr_mzobzjfYe91tqwiido1_1280

UGEKH0HQ59RTJ04J-pad810x389xx444x

URBPGDDIJSFAGT3T-pad810x389xx444x

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...
etroda Superman, kucakta Spidermanetroda Superman, kucakta Spiderman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
komik anlar komik fotoğraflar

En Çok Okunan Trend Haberler

Üniversitede skandal 'taciz' olayı! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Üniversitede skandal 'taciz' olayı! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Aydın'da korkunç olay! Babasına dehşeti yaşattı: Penisini keserek...

Aydın'da korkunç olay! Babasına dehşeti yaşattı: Penisini keserek...

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Eşine taciz ettiğini söyledi, evini bastı ve...

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Eşine taciz ettiğini söyledi, evini bastı ve...

Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı sınıfta kaldı!

Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı sınıfta kaldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

Alkollü yakalanınca ruhsatını verip öyle bir şey yaptı ki...

Alkollü yakalanınca ruhsatını verip öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvanları buzlayıp yayınladılar! Sebebi ise...

Hayvanları buzlayıp yayınladılar! Sebebi ise...

Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

O fuarda ilginç anlar! Metroda Superman, kucakta Spiderman

etroda Superman, kucakta Spiderman

Kardeşini kaybettiği kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Kardeşini kaybettiği kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

15 kişilik iş için 120 aday seçildi!

15 kişilik iş için 120 aday seçildi!

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.