Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim! "Kocaman delikanlı olmuşsun"

Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan Efe Koçyiğit, bir dönem sosyal medyada oldukça popülerdi. Çitos Efe lakaplı Koçyiğit, sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programında Erzurum şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
Yemek yemeyi çok sevdiğini söyleyen Efe Koçyiğit son pozuyla, "Kocaman delikanlı olmuşsun" yorumları aldı.
11 yaşındaki Efe Koçyiğit'in sosyal medyasını ailesi yönetiyor.
İşte Koçyiğit'in bazı pozları...
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