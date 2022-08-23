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Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim! "Kocaman delikanlı olmuşsun"

23.08.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programındaki sempatik tavırlarıyla seyircilerin aklına kazındı. Programın renkli isimlerinden biri olan Efe Koçyiğit, son haliyle takipçilerini şaşırttı.

Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim! "Kocaman delikanlı olmuşsun"

Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan Efe Koçyiğit, bir dönem sosyal medyada oldukça popülerdi. Çitos Efe lakaplı Koçyiğit, sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programında Erzurum şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim!

Yemek yemeyi çok sevdiğini söyleyen Efe Koçyiğit son pozuyla, "Kocaman delikanlı olmuşsun" yorumları aldı.

Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim!

11 yaşındaki Efe Koçyiğit'in sosyal medyasını ailesi yönetiyor.

Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim!

İşte Koçyiğit'in bazı pozları...

Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim!

Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim!

Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim!

Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim!

Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim!

Çocuktan Al Haberi'nin küçük Efe'sinden büyük değişim!

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Efe Koçyiğit çocuktan al haberi
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