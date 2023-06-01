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Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ını bir de şimdi görün! Aras Özadalı'nın son hali gündem oldu

01.06.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane programı Çocuktan Al Haberi'nin fenomen isimlerinin son halleri sık sık gündem oluyor. Doğa Rutkay'ın sunuculuğunu üstlendiği programda sempatik tavırları çok bilmiş halleri ile dikkat çeken Aras Özadalı'nın son hali yine çok konuşuldu. Minik aras şimdilerde kocaman oldu.

Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ını bir de şimdi görün! Aras Özadalı'nın son hali gündem oldu

Bir dönem fazlaca izlenen programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi yarışmasındaki tavırları ve tatlı cevapları ve gülen yüzüyle dikkatleri üzerine çeken Aras Özadalı'nın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aras Özadalı 1

Doğa Rutkay'ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi'nde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aras Özadalı büyüdü ve kocaman oldu.

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Instagram ve YouTube sayfası bulunan minik Aras kısa kısa videolar yayınlamaya devam ediyor.

Aras Özadalı 4

Aras Özadalı babasının çekimleri sayesinde Instagram'da fenomen bebeklerden biri haline geldi. Minik Aras'ın sosyal medyada 440 bin takipçisi bulunuyor.

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Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ının sosyal medya paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Kullanıcılar Aras'ın fotoğraflarının altına 'Çok büyüdün', 'Bal çocuk', 'Maşallah çok tatlı', 'Çok şekersin bal yanak', 'Ne kadarda büyüdün' gibi yorumlar yapılıyor.

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