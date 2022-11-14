MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

14.11.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen Çocuktan Al Haberi programına damga vuran çocuk yıldız Nisan Aktaş, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz isimlerinden Nisan Aktaş, son haliyle sosyal medyayı salladı.

Yarışmaya katıldığında 3 yaşında olan Nisan Aktaş, şimdilerde 8 yaşında.

Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

Çocuktan Al Haberi programıyla ünlenen çocuk yıldıza oyunculuk teklifi yağıyor.

Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi yapımlarda rol aldı.

Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.

Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

Nisan Aktaş'ın son halini görenler ''Koca kız olmuş'' ve ''Zaman ne hızlı akıyor'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

Yarışmada anlattığı masallarla akıllara kazınan Nisan Aktaş'ın Instagram'da 550 bin takipçisi mevcut.

Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayşegül Aldinç meydan okudu! 1987 yılında çekilen fotoğrafını paylaşıp... Ayşegül Aldinç meydan okudu! 1987 yılında çekilen fotoğrafını paylaşıp...
Kocasının kendisiyle cinsel ilişkiye girmediğini söyledi! Şarkıcı 'elletme' diyerek...Kocasının kendisiyle cinsel ilişkiye girmediğini söyledi! Şarkıcı 'elletme' diyerek...
İbrahim Tatlıses'in kızı saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldıİbrahim Tatlıses'in kızı saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın Nisan Aktaş çocuktan al haberi Gümüş

En Çok Okunan Haberler

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! İşte saldırının arkasındaki örgüt: İlk bulgulara göre...

Bakan Soylu duyurdu! İşte saldırının arkasındaki örgüt: İlk bulgulara göre...

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin!

Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin!

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.