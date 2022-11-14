Çocuktan Al Haberi'nin zeka küpü Nisan Aktaş'ı bir de şimdi görün! Son hali şoke etti

Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz isimlerinden Nisan Aktaş, son haliyle sosyal medyayı salladı.

Yarışmaya katıldığında 3 yaşında olan Nisan Aktaş, şimdilerde 8 yaşında.

Çocuktan Al Haberi programıyla ünlenen çocuk yıldıza oyunculuk teklifi yağıyor.

Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi yapımlarda rol aldı.

Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.

Nisan Aktaş'ın son halini görenler ''Koca kız olmuş'' ve ''Zaman ne hızlı akıyor'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Yarışmada anlattığı masallarla akıllara kazınan Nisan Aktaş'ın Instagram'da 550 bin takipçisi mevcut.



