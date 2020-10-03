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Çocuktan Al Haberi sunucusu Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay eşi kim? Doğa Rutkay kaç yaşında, nereli?

03.10.2020 18:08 | Son Güncelleme:
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Çocuktan Al Haberi sunucusu Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay eşi kim? Doğa Rutkay kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay Çocuktan Al Haberi programı ile ekranlara geri döndü. İkiz çocuk annesi Doğa Rutkay yeni sezonda Çocuktan Al Haberi programıyla eğlenceli sunumu ve çocuklarla olan keyifli diyaloglarıyla ekranlarda olacak. Programın yeni sezon ilk bölümü bugün 17.00’de Show TV’deydi. Peki, Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay eşi kim? Doğa Rutkay kaç yaşında, nereli?

Ekranların en sevimli programlarından bir tanesi olan Çocuktan Al Haberi programı yeni sezonda yepyeni bir sunucuyla ekranlara geldi. Yeni sezonda her cumartesi ve pazar 17.00’de Show TV ekranlarında olacak Çocuktan Al Haberi sunucusu Doğa Rutkay oldu. Şimdi, Doğa Rutkay ile ilgili merak edilenler araştırılmaya başlandı. Doğa Rutkay kaç yaşında? Doğa Rutkay nereli? Doğa Rutkay eşi kim? İşte tüm merak edilenler...

Çocuktan Al Haberi sunucusu Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay eşi kim? Doğa Rutkay kaç yaşında, nereli?

DOĞA RUTKAY ÇOCUKTAN AL HABERİ PROGRAMINDA

Ekranların en eğlenceli ve en tatlı yarışma programlarından olan Çocuktan Al Haberi Doğa Rutkay’ın eğlenceli sunumu ile Show TV ekranlarında başladı. İlk bölümde çocukların sorulara verdiği eğlenceli ve şaşırtıcı yanıtlar izleyicileri kahkahalara boğmayı başardı. Çocuklarla keyifli diyaloglar kuran Doğa Rutkay da seyircilere neşeli dakikalar yaşattı. Çocuktan Al Haberi programı bugünden itibaren her cumartesi ve pazar 17.00’de Doğa Rutkay’ın sunumu ile Show TV ekranlarında olacak.

Çocuktan Al Haberi sunucusu Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay eşi kim? Doğa Rutkay kaç yaşında, nereli?

DOĞA RUTKAY KİMDİR?

30 Ekim 1978 Ankara doğumlu olan Doğa Rutkay yaşı şu anda 41 yaşında. Ünlü tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz’in kızı olan Doğa Rutkay 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Kariyeri boyunca çok sayıda sinema filmi, dizi ve programda yer alan Rutkay, ilk olarak Günaydın İstanbul Kardeş dizisinde tanındı. 2001 yılında Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın ile birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide rol alan Rutkay, bu dizi sayesinde çok daha fazla izleyici tarafından tanınmaya başladı.

Çocuktan Al Haberi sunucusu Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay eşi kim? Doğa Rutkay kaç yaşında, nereli?

Doğa Rutkay’ın oynadığı diziler arasında Pembe Patikler, Her Şey Aşk İçin, Şeytan Sofrası, Halk Düşmanı, Şölen, Kandıramazsın Beni ve Analı Oğullu bulunuyor. Ünlü ismin rol aldığı filmler arasında ise Cumhuriyet, Şans Kapıyı Kırınca, Gen, Bir İhtimal Daha Var, Dersimiz Atatürk, Süpertürk, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede ve Dedemin Fişi gibi yapımlar yer alıyor. Aynı zamanda ünlü oyuncu Güldür Güldür Show programında da 2013 yılından beri Yeter karakteriyle rol alıyor.

Çocuktan Al Haberi sunucusu Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay eşi kim? Doğa Rutkay kaç yaşında, nereli?

Doğa Rutkay eşi de televizyon izleyicileri tarafından merak edilenler arasında. Aynı zamanda Doğa Rutkay çocuğu var mı sorusu da soruluyor. 2014 yılında Kerimcan Kamal ile dünya evine giren Rutkay’ın iki çocuğu bulunuyor. Rutkay’ın çocuklarının isimleri Piraye ve Rutkay Kerim. 3 Mayıs 1971 doğumlu olan Kerimcan Kamal yaşı ise 49’dur. Doğa Rutkay ikizleri de ünlü ismin hayranları tarafından sıklıkla merak ediliyor. Doğa Rutkay çocuklarının fotoğraflarını sık sık Instagram hesabından hayranları ile paylaşıyor.

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