Çocuktan Al Haberi sunucusu Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay eşi kim? Doğa Rutkay kaç yaşında, nereli?

Ekranların en sevimli programlarından bir tanesi olan Çocuktan Al Haberi programı yeni sezonda yepyeni bir sunucuyla ekranlara geldi. Yeni sezonda her cumartesi ve pazar 17.00’de Show TV ekranlarında olacak Çocuktan Al Haberi sunucusu Doğa Rutkay oldu. Şimdi, Doğa Rutkay ile ilgili merak edilenler araştırılmaya başlandı. Doğa Rutkay kaç yaşında? Doğa Rutkay nereli? Doğa Rutkay eşi kim? İşte tüm merak edilenler...

DOĞA RUTKAY ÇOCUKTAN AL HABERİ PROGRAMINDA

Ekranların en eğlenceli ve en tatlı yarışma programlarından olan Çocuktan Al Haberi Doğa Rutkay’ın eğlenceli sunumu ile Show TV ekranlarında başladı. İlk bölümde çocukların sorulara verdiği eğlenceli ve şaşırtıcı yanıtlar izleyicileri kahkahalara boğmayı başardı. Çocuklarla keyifli diyaloglar kuran Doğa Rutkay da seyircilere neşeli dakikalar yaşattı. Çocuktan Al Haberi programı bugünden itibaren her cumartesi ve pazar 17.00’de Doğa Rutkay’ın sunumu ile Show TV ekranlarında olacak.

DOĞA RUTKAY KİMDİR?

30 Ekim 1978 Ankara doğumlu olan Doğa Rutkay yaşı şu anda 41 yaşında. Ünlü tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz’in kızı olan Doğa Rutkay 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Kariyeri boyunca çok sayıda sinema filmi, dizi ve programda yer alan Rutkay, ilk olarak Günaydın İstanbul Kardeş dizisinde tanındı. 2001 yılında Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın ile birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide rol alan Rutkay, bu dizi sayesinde çok daha fazla izleyici tarafından tanınmaya başladı.