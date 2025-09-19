YEMEK

Coğrafi işaret tescilli Erzincan’ın damak çatlatan lezzeti: Babukko nasıl yapılır? Babukko tarifi ve püf noktası...

Zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Erzincan’ın geçmişten günümüze taşınan geleneksel yemeği babukko, coğrafi işaret tescil süreciyle birlikte yeniden sofralardaki yerini alıyor. Un, süt, su ve tereyağı gibi sade malzemelerle hazırlanan bu yöresel lezzet, özellikle düğün sofralarının vazgeçilmezi olarak hafızalarda yer ediyor.

Erzincan’ın damak çatlatan lezzeti babukko az malzemesi ile dikkat çekiyor. Un, su, süt, yağ ve tuzla hazırlanan babukko, hamurunun yoğurulmasının ardından fırına sürülerek pişiriliyor. Pişen babukko yemeğinin üzeri alınarak ufaltılıyor.

PÜF NOKTASI NEDİR?

Ardından hazırlanan bol tereyağlı ve sarımsaklı yoğurtla elde edilen harçla servis ediliyor. Babukko yemeğinin püf noktası ise tereyağı ve sarımsak kokusunun yemeğe geçmesi olarak belirtiliyor.

"BABUKKO YANINDA ÜZÜM HOŞAFI İKRAM EDİLİRMİŞ"

Erzincan’ın yıllardır süregelen yemeği babukkonun tarifini veren Fatma Ballı, babukko yemeğinin eskiden düğünlerin olmazsa olmazı olduğunu aktardı. Ballı, "Özellikle Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde düğünlerde kaşığını alan düğüne gidermiş. Babukko ve yanında üzüm hoşafı ikram edilirmiş. Şimdilerde bu kalktı ama eskiden herkesin düğününde 4-5 çuval babukko yoğururlarmış" diye konuştu.

"KESME KADAYIFA ŞU ANDA COĞRAFİ İŞARET ALINDI"

Ballı, yöresel lezzet babukko yemeğinin coğrafi işaret alma yolunda ilerlediğinin de altını çizerek, "Ürünlerin coğrafi işaret alınması yönünde Valimiz Hamza Aydoğdu’nun da oldukça hassasiyeti var. Kesme kadayıfa şu anda coğrafi işaret alındı. Ürünün tanıtımını bizler, valimiz ve diğer kurumlar gayet güzel yapıyoruz. Özellikle dışardan gelen öğrencilere tanıtıyoruz. Erzincan’ın kesme kadayıfını bilen çok kimse yoktu ama öğrendiler. Şimdi babukkoyu da aynı şekilde herkese öğreteceğiz." dedi.

"11 TANE COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ ÜRÜNÜNE KAVUŞACAK"

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş ise "Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu’nun destekleri ve emirleri doğrultusunda Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak Erzincan için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduğumuz 11 ürünün tanıtımını ve takibini yapıyoruz. Coğrafi işaret tescil başvurusu yaptığımız ürünlerden en değerli olanlarından bir tanesi de babukko yemeği. Bugün babukko yemeğinin üretim safhalarını ve tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah çok kısa bir zamanda valimizin de destekleriyle Erzincan’ımız bu başvurusunu yapmış olduğumuz 11 tane coğrafi işaret tescilli ürününe kavuşacak." şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

