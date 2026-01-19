Ramazan ayında iftar menünüzde mutlaka olması gereken tam ölçülü tarifler

Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte iftar menüleri hazırlama telaşına düşenleri hemen böyle alalım ve ramazan ayında iftar menünüzde mutlaka olması gereken tam ölçülü tarifleri birlikte hazırlayalım.

Ramazan dendiğinde akla ilk gelen tariflerden aynı anda hem midenizi yormayacak hem de besleyici olacak seçeneklere, hemen aşağıda sizi bekleyen tariflere sofranızda mutlaka yer açın. Her gün uzun uzun "Ne pişirsem?" diye düşünmek zorunda kalmayın, bu tariflerden ilhamla ramazan boyu sofranızdaki herkesi mutlu edecek lezzetlere imza atın. Buyurun, hemen anlatmaya başlayalım.

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Ramazan demek fırınlardan yükselen mis gibi ramazan pidesi kokusuna kavuşmak demek. İşte o mis gibi kokuların tüm mutfağınızı sarmasını isterseniz tıpkı fırınlardan aldıklarınız gibi enfes olacak bir ramazan pidesini evde nasıl yapabileceğinizi bilmenizde fayda var demektir. Doğru tarifle düşündüğünüzden çok daha kolay bir şekilde onu evde hazırlayabilirsiniz üstelik. İşte ihtiyacınız olan o tarif de burada.

Tarifi için: Ramazan pidesi

GÜLLAÇ TARİFİ

Seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla olan ramazan lezzetlerinden güllaçla devam edelim hemen. Güllacı herkesin seveceği şekilde yapmak için ihtiyacınız olan tam ölçülü tarif hemen aşağıda sizi bekliyor. Onu fazla bekletmeyin.

Tarifi için: Güllaç

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Ramazan menülerinin olmazsa olmaz çorbalarından ezogelin çorbasıyla devam edelim hemen. Yeri geldiğinde tek bir kasesiyle tıka basa doyuran ve yeterli gelen bu çorbayı hazırlamak da kolay. Hemen anlatalım: Kaynayan suya yıkanıp süzülmüş kırmızı mercimeği ekleyin. Pirinç, bulgur ve tuzu ilave edip mercimekler yumuşayana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip küp doğranmış soğanı kavurun, salçayı ve naneyi ekleyip kısa süre daha pişirin. Hazırlanan sosu bakliyatların bulunduğu tencereye ekleyip karıştırın ve 10 dakika daha kaynatın. Limon suyu ve pul biberle tatlandırarak sıcak servis edin. İşte bu kadar!

TAS KEBABI TARİFİ

Sıra geldi iftar menülerini bir anda ziyafete dönüştürecek ana yemeklere. Kuşbaşı dana etini yağ ilavesiyle güzelce kavurun, içinden soğanı, salçasını, baharatları ve küp küp doğradığınız patatesleri, havuçları eksik etmeyin. Ardından suyunu ilave edip lokum gibi pişmesini bekleyin. İşte bu kadar pratik bir şekilde mis gibi bir tas kebabını iftar menünüzün yıldızı olarak sofranıza taşıyabilirsiniz.

KARNIYARIK TARİFİ

Geleneksel Türk mutfağının en sevilenlerinden karnıyarık da yanında pirinç pilavı ve biraz yoğurt ya da bir kase cacıkla muazzam bir menüye dönüştüğünden iftar menülerine en çok yakışan ana yemeklerden biri. Artık dört mevsim bulabildiğimiz patlıcanları tuzlu suda bekletip acılarının çıkmasını beklemekse tarifin en önemli püf noktalarından. Sonrasında klasik olarak yağda kızartmanız, bir fırın kabına dizip ortalarını açmanız ve içini kıymalı harçla doldurmanızsa yeterli. Üzerini domates ve biber dilimleriyle süsledikten sonra 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirip sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

REVANİ TARİFİ

Ramazanda menülerinden şerbetli tatlıları eksik etmeyenlerin favorilerinden revaniyi de unutmak olmaz. Bu tarife mutlaka revaninin şerbetini hazırlayarak başlayın. Çünkü şerbet soğuk, kek sıcak olmalı. Şerbeti kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kaynatın, limon suyunu ekleyip ılınması için kenara alın. Kek için yumurtaları toz şekerle çırpın. Ayçiçek yağı, yoğurt ve irmiği ekleyip karıştırın, ardından un, kabartma tozu ve vanilini ilave ederek çırpmaya devam edin. Hazırlanan karışımı yağlanmış fırın kabına döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkan revaninin ilk sıcaklığı geçince soğumuş şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekmesi için 1-2 saat dinlendirin. İşte bu kadar!