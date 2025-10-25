Coğrafi işaretli meşhur bal kabağı panayırı: "Kızılinler'in bal kabağını her yer bilir"

Ata tohumuyla üretilen meşhur bal kabağının bilinirliğini artırmak amacıyla Tepebaşı Belediyesi tarafından 3. Kızılinler Bal Kabağı Panayırı düzenlendi. Panayır kapsamında halk oyunları gösterisi, yöresel ürün satış standları, sürpriz ikramlar, söyleşiler, Eko-Şov konseri ve Çizgilerle Bal Kabağı Sergisi gerçekleştirildi.

Birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapan kırsal Kızılinler Mahallesi'nde sabah saatlerinde itibaren yoğunluk oluştu. Coğrafi işaretli meşhur bal kabağı farklı şekillerde tezgahlarda yer bulduğu panayıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, üreticiler satış yapma fırsatı buldu.

"COĞRAFİ İŞARETİNİ DE ALDIĞIMIZ BAL KABAĞIMIZLA DAHA İYİ YERLERE ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Panayırla ilgili açıklamada bulunan Kızılinler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Can, "Burası Bal kabağının çok iyi yetiştiği bir yerdir. Kızılinler'in bal kabağını her yer bilir. Türkiye'nin her yerine zamanında gönderilmiştir ve hala da bizi arayan müşterilerimiz var. Bu senede 3'üncüsünü düzenlediğimiz bu Bal Kabağı Panayırı'nda coğrafi işaretini de aldığımız bal kabağımızla daha iyi yerlere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Daha iyi müşterilere, daha iyi yerlere göndereceğimizi düşünüyoruz. İnsanlar panayıra oldukça ilgi gösteriyor. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ta teşekkür ediyoruz" dedi.

"TARLALARDAN 2-3 TON CİVARI BİR ÜRÜN ALIYORUZ"

Üretici İbrahim Gençtürk, "Bal kabaklarımızı ata tohumundan yetiştiriyoruz. Tarlalardan 2-3 ton civarı bir ürün alıyoruz. Verim yüksek. Bu sene kuraklık olduğu için sulama biraz fazla oldu. Normalde 2 kez sulamayla üretim yapabiliyorduk ama bu yıl kuraklıktan dolayı 3 kez sulama yapmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN TÜRKİYE'YE BURADAN BAL KABAĞI GİDİYOR"

Kızılinler Mahallesi sakinlerinden Vedat Bakkan ise şunları söyledi: "Köylü kardeşlerimiz yetiştirdikleri ürünleri satıyorlar. Güzel ürünlerimiz var. Bu yıl daha çok yöresel ürün gelmeye başladı. Kardeşlerimiz buraya kuşburnu, çam kozalağı, salça ve domates suyu gibi bir sürü yöresel ürünlerini getirdiler. Kızılinler bal kabağının özelliği, mideyi rahatlatmasıdır. Sindirimi kolaylaştırır, çok faydalıdır. Bütün Türkiye'ye buradan bal kabağı gidiyor."



