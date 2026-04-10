Coğrafi işaretli Sason çileğini dolu vurdu! Hasat ertelendi

Batman'ın Sason ilçesinde coğrafi işaretli Sason çileğini sağanak ve dolu vurdu; bu ay yapılması beklenen hasat ertelendi.

Sason'da sağanak ve dolu yağışı, coğrafi işaretli Sason çileğini etkiledi. Çilekte hasat dönemi gecikirken, üreticiler hem sağanak hem dolu nedeniyle ürünün zarar gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 13 yıldır çilek üretimi yapan Şakir Değirmenci (44), 10 dönümlük arazisinde hasat beklerken dolu baskını ile karşılaştığını söyledi.

"DOLU ÇİÇEKLERİ VURDU"

Değirmenci, "Geçimimizi çilekle sağlıyoruz. Daha önceki senelerde bu mevsimde hasat yapıyorduk ancak bu sene yağmurdan dolayı henüz çiçeklenme aşamasında. Dün yağan dolu çiçekleri vurdu ve çürümeye neden oldu. Yüzde 30-40 civarında zararımız var. Masrafımız çok, işçi de tutuyoruz. Bu yıl hava şartları bizi çok kötü etkiledi" dedi.

"FELAKET BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Aynı mahallede üretim yapan Hasan Erdem ise yağışların hasat takvimini bir ay kaydırdığını belirterek, "Geçen yıllarda, 23 Nisan'da Sason merkezinde çilek satardık. Bu yılki tabloya bakılırsa 15 Mayıs'tan önce ürün çıkmayacağını düşünüyoruz. Daha gübreyi bile veremedik, yeni gübrelere başlıyoruz Çok fazla yağış aldık, felaket bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
çilek Batman Coğrafi işaret
