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Çoğu kişi bilmiyor! Seks hayatınızı canlandıracak gizli kalmış 5 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.12.2018 15:24 | Son Güncelleme

Cinsel isteksizliği ortadan kaldırıp iyi bir seks hayatı yaşamanıza yardımcı olacak 5 değerli besini paylaşacağız sizlerle. Daha iyi bir cinsel hayat için doğal ilaç yerine geçen bu gıdaları evinizde bulundurmalısınız...

Çoğu kişi bilmiyor! Seks hayatınızı canlandıracak gizli kalmış 5 besin

Safran

safran
Aktarlarda kolayca bulunan safran hem yemeklerde hem de salatalarda kullanılıyor. Cinsel isteği artıran safran çok güçlü afrodizyaklar arasında yer alıyor.

Muskat

muskat
Yine aktarlarda kolaylıkla bulunan muskat da cinsel gücü artırmak için tüketielcek gıdalardan biri. Bebek cevizi olarak da bilinen muskat yemeklerde ve tatlılarda kullanılıyor. BMC Complemenetary & Alternative Medicine’de yayınlanan bir araştırma, muskat tüketmenin libidoyu artırıcı bir etkisi olacağını ıspatlıyor.

Ginseng

gi,nsen
Ülkemizde yavaş yavaş popülerleşmeye başlayan gingsen cinsel isteksizliğin tedavisinde kullanılan bir bitki.

Yasemin

yasemin

Muhteşem kokusuyla insanı baştan çıkartan yasemin bitkisi en çok afrodizyak etkisi olan bitkiler arasında yer alıyor. Çay olarak tüketilmesi makbul olan yasemin birkisinin ayrıca yağı da masaj yaparken kullanıldığında cinsel isteği artırıcı özelliğe sahip.

Ashwagandha

ash

Kökeni Hindistan olan bu bitkinin gençleştirdiği söyleniyor. Ülkemizde yetişmeyen ashwagandha Hindistan'ın ginsengi oalrak biliniyor. Cinsel hastalıkları iyileştiren ve isteksizliği gideren bu bitkiyi bulmak için sanırım Hindistan'a gitmek şart! Ashwagandha, toz ya da tentür halinde kullanılabiliyor.


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