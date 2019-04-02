Çoğu kişinin ortak derdi! Gürültücü üst komşunuzun bir günü

Hatta belki bu gece onlar yüzünden uykunuzu alamadınız ve işe geç kaldınız?
Sizin için aşırı gürültücü üst komşunuzun neler yaptığını araştırdık.
Sahiden gecenin bir yarısı mobilya değiştiriyor olabilirler mi?
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz
Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil!
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
Kansere karşı 7 etkili beslenme önerisi!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum