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Çoğu kişinin ortak derdi! Gürültücü üst komşunuzun bir günü

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 02.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Herkes en az bir evinde çok gürültücü üst komşularla yaşamıştır.

Hatta belki bu gece onlar yüzünden uykunuzu alamadınız ve işe geç kaldınız?
Sizin için aşırı gürültücü üst komşunuzun neler yaptığını araştırdık.
Sahiden gecenin bir yarısı mobilya değiştiriyor olabilirler mi?

Gürültücü üst komşunuzun bir günü

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Anahtar Kelimeler:
komşu Eğlence

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