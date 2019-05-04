Çoğu kişiyi kızdırdı! Anne adayları doğumdan hemen önce...

Doğum yapmak çoğu kadına göre acı verici, ağrılı zor bir süreçtir. Fakat dünya üzerindeki bazı anne ve anne adayları doğumu dünyanın en kolay şeyi gibi yansıtıyor, doğumdan önce yaptıkları bu şeyle gerçeğin çok ötesinde bir görüntü sergiliyorlar.

Özellikle sosyal medya hayatımıza girdiği günden bu yana anneler doğumdan önce ve doğumdan hemen sonra makyaj yapıyor, fotoğraflarda "en iyisi" durmak için elinden geleni yapıyor. Fakat son zamanlarda popüler olan bu hareket internette tartışma konusu da yaratmadı değil. İnsanlar doğumun ne kadar zor bir şey olduğunu göstermek yerine bunun kolay bir şey olduğunu gösteren kadınları eleştiriyorlar.

Bir kozmetik markasının yaptığı araştırmaya göre 18 ile 31 yaş arasındaki kadınların yüzde 64'ü doğuma girmeden önce komple bakıma giriyor.

İşte şimdiki fotoğraflarda karşılaşacağınız kadınlar doğumdan önce sonra kendilerini öyle bir hale sokuyorlar ki görenler doğum yaptığını anlamakta birkaç dakika zorluk çekebilir....



