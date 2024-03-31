'Çok büyük farkla kazanacak' demişti! Hakan Ural'ın seçim yorumu tutmadı! O sözleri yeniden gündem oldu

Televizyon programı sunucusu Hakan Ural şimdilerde Nur Tuğba Namlı ile yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde 31 Mart Yerel Seçim sonuçları hakkında konuşan Hakan Ural'ın sözleri yeniden gündem oldu.

'TARİHİ FARKLA...'

Hakan Ural 'Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Ben sokakta her türlü esnafımla doktorumla polisimle konuşurum. Herkesle istişare ederim. Bizim insanımız zeki farkındalığı var. Tarihi farkla alacak.' demişti.

Hakan Ural'ın seçim yorumu tutmadı. 31 Mart yerel seçimleri daha resmi olarak açıklanmasa da tarihe geçecek sonuçlara imza attı. CHP ilk kez bir seçimde AK Parti'nin önünde yer alırken bazı ilçelerde ise ilkler yaşandı.







