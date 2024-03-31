MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Çok büyük farkla kazanacak' demişti! Hakan Ural'ın seçim yorumu tutmadı! O sözleri yeniden gündem oldu

'Çok büyük farkla kazanacak' demişti! Hakan Ural'ın seçim yorumu tutmadı! O sözleri yeniden gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.03.2024 23:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Neler Oluyor Hayatta” programında yorumculuk yapan Hakan Ural zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde 31 Mart Yerel Seçim sonuçları hakkında yorum yapan Hakan Ural'ın o sözleri yeniden gündem oldu. 'Çok büyük farkla kazanacak' diyen Ural'ın seçim yorumu tutmadı.

'Çok büyük farkla kazanacak' demişti! Hakan Ural'ın seçim yorumu tutmadı! O sözleri yeniden gündem oldu

Televizyon programı sunucusu Hakan Ural şimdilerde Nur Tuğba Namlı ile yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde 31 Mart Yerel Seçim sonuçları hakkında konuşan Hakan Ural'ın sözleri yeniden gündem oldu.

hakan ural

'TARİHİ FARKLA...'

Hakan Ural 'Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Ben sokakta her türlü esnafımla doktorumla polisimle konuşurum. Herkesle istişare ederim. Bizim insanımız zeki farkındalığı var. Tarihi farkla alacak.' demişti.

Hakan Ural'ın seçim yorumu tutmadı. 31 Mart yerel seçimleri daha resmi olarak açıklanmasa da tarihe geçecek sonuçlara imza attı. CHP ilk kez bir seçimde AK Parti'nin önünde yer alırken bazı ilçelerde ise ilkler yaşandı.

Ona seçim şarkısı yapmıştı! 'İstanbul gitti' sözlerine sert çıktı Ona seçim şarkısı yapmıştı! 'İstanbul gitti' sözlerine sert çıktı


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ona seçim şarkısı yapmıştı! 'İstanbul gitti' sözlerine sert çıktıOna seçim şarkısı yapmıştı! 'İstanbul gitti' sözlerine sert çıktı
Ünlüler sandık başında! Cem Yılmaz dayanamadı: "Her sene..."Ünlüler sandık başında! Cem Yılmaz dayanamadı: "Her sene..."
Sandığa gidenler görünce şaşırdı! Ünlü isim...Sandığa gidenler görünce şaşırdı! Ünlü isim...
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları Hakan Ural ele
En Çok Okunan Haberler
Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

AK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilk

AK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilk

'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı!

'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı!

Erdal Beşikçioğlu fark attı: İşte sonuçlar!

Erdal Beşikçioğlu fark attı: İşte sonuçlar!

Adaylığı gündem olmuştu! İşte oy oranı

Adaylığı gündem olmuştu! İşte oy oranı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.