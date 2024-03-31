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Murat Kurum'a seçim şarkısı yapmıştı! Sinan Akçıl 'İstanbul gitti' sözlerine sert çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.03.2024 22:30
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemiş ve 'Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim' demişti. Anadolu Ajansı'nın ilk seçim sonuçlarını yayımlamasıyla birlikte Türkiye haritasında illerin yer aldığı tabloda büyük değişimlerin olduğu görüldü. Birçok il AK Parti'den CHP'ye geçti. Sinan Akçıl'dan da seçim yorumu gecikmedi.

Murat Kurum'a seçim şarkısı yapmıştı! Sinan Akçıl 'İstanbul gitti' sözlerine sert çıktı

'Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim.' diyen Sinan Akçıl Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı da bestelemişti.

Sandıkların açılmasıyla sürpriz seçim sonuçları 31 Mart akşamına damga vurdu. Oy sayımı 81 ilde devam ederken, Türkiye haritası da netleşmeye başladı. 2019 seçimlerinde turuncu renkte olan pek çok ilin kırmızıya döndüğü görüldü. Bazı illerde AK Parti'nin elinde olan belediye başkanlıkları CHP'ye geçti.

SİNAN AKÇIL MURA

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran seçim sonuçlarına bir yorumda Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda;

sinan akçıl

BOMBA 'SEÇİM' YORUMU

''Bir Arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti.' Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak, sizin de öyle olsun, seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim.'' ifadelerini kullandı.


Yerel Seçim 2024


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