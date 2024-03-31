Murat Kurum'a seçim şarkısı yapmıştı! Sinan Akçıl 'İstanbul gitti' sözlerine sert çıktı

'Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim.' diyen Sinan Akçıl Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı da bestelemişti.

Sandıkların açılmasıyla sürpriz seçim sonuçları 31 Mart akşamına damga vurdu. Oy sayımı 81 ilde devam ederken, Türkiye haritası da netleşmeye başladı. 2019 seçimlerinde turuncu renkte olan pek çok ilin kırmızıya döndüğü görüldü. Bazı illerde AK Parti'nin elinde olan belediye başkanlıkları CHP'ye geçti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran seçim sonuçlarına bir yorumda Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda;

BOMBA 'SEÇİM' YORUMU

''Bir Arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti.' Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak, sizin de öyle olsun, seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim.'' ifadelerini kullandı.







