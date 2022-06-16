Çok daha sağlıklı: Çıtır çıtır fırında patates cipsi

Cips dizi, film izlerken yenilen en iyi atıştırmalıklar arasında bulunuyor. Her yaştan kişinin sevdiği cipsi evde çok daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Çok az yağ kullanarak yapacağınız bu cipsin tarifinde bol baharat kullanabilirsiniz. Cipsleri incecik seviyorsanız sebze dilimleyici kullanabilirsiniz. Cipslerinizin daha çıtır olması için onları fırına koymadan önce soğuk suda bekletip iyice kurutmanız gerekiyor.

FIRINDA PATATES CİPSİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy patates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı

Patateslerin kabuklarını soyun ve güzelce yıkayın.

Bir soyma aparatı ile patateslerden ince dilimler elde edin. Dilerseniz bir bıçak yardımı veya sebze dilimleyici ile de bu işlemi yapabilirsiniz.

Elde ettiğiniz patates dilimlerini nişastalarını bırakmaları için soğuk su dolu kasenin içerisine alın.

Patatesler suda beklerken bir kasenin içerisine zeytinyağını alın. Karabiber, kekik, tatlı kırmızı biber, tuz ve sarımsak tozu ilave ederek karıştırın.

On dakika kadar suda bekleyen patates dilimlerini süzün ve kurulayın.

Ardından patates dilimleri ve hazırladığınız sosu derin bir kasede birleştirerek harmanlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. (İki farklı tepsi kullanabilirsiniz)

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına koyun.

İlk 15 dakika fırında piştikten sonra tepsideki patatesleri ters düz ederek her iki tarafının da eşit pişmesini sağlayabilirsiniz.

Cipslerinizi yaklaşık otuz dakika kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!



