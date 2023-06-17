Çok Gezenti sunucusundan müjdeli haber! Burak Akkul baba oluyor

'Çok Gezenti' programıyla adından sıkça söz ettiren Burak Akkul ve Seda Akkul çiftinden müjdeli haber geldi. Akkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Seda Akkul'un hamile olduğunu açıkladı.

Akkul paylaşımında "ÇOK GEZENTİ BİR BEBEK LOADING. Haftalardır “Seda hanım ÇokGezenti’de neden az görünüyo” “neden boydan görünmüyo”…. Alın sedaakkul boydan…" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Çok çok sevindim', 'Ne harika bir haber', 'Hangi ülkede doğacak?', 'Sağlıka kucağınıza alın' gibi yorumlar yapıldı.

