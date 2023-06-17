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Çok Gezenti sunucusundan müjdeli haber! Burak Akkul baba oluyor

17.06.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teve2 ekranlarında yayınlanan 'Çok Gezenti' programının sunucularından Burak Akkul baba olacağını sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ünlü ismin bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Çok Gezenti sunucusundan müjdeli haber! Burak Akkul baba oluyor

'Çok Gezenti' programıyla adından sıkça söz ettiren Burak Akkul ve Seda Akkul çiftinden müjdeli haber geldi. Akkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Seda Akkul'un hamile olduğunu açıkladı.

Akkul paylaşımında "ÇOK GEZENTİ BİR BEBEK LOADING. Haftalardır “Seda hanım ÇokGezenti’de neden az görünüyo” “neden boydan görünmüyo”…. Alın sedaakkul boydan…" ifadelerini kullandı.

Burak Akkul paylaşm

Ünlü ismin bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Çok çok sevindim', 'Ne harika bir haber', 'Hangi ülkede doğacak?', 'Sağlıka kucağınıza alın' gibi yorumlar yapıldı.

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Burak Akkul Çok Gezenti sosyal medya

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