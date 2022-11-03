Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Metin Pıhlıs'ın ev sahibi 3750 TL olan kirayı bakın kaç TL'ye çıkarmak istedi

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de rol alan oyuncu Metin Pıhlıs da artan kiraların mağduru oldu. Genç oyuncu yaşadığı evin kirasının artırılması talebi sonrası sosyal medyada paylaşım yaptı.

Skeçlerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Metin Pıhlıs'ın ev sahibi kiraya zam yapmak istedi. 52 yıllık bir binada oturan oyuncu, 3750 TL olan kirasının 12500 TL'ya artırılmak istenmesinin şokunu yaşadı.

Metin Pıhlıs paylaşımında "Ev sahibim 3750 lira olan kirayı 12500 kira yapmak istiyor, bu arada bina 52 yıllık" dedi.

Oyuncunun paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu. Kimi artan kiralara tepki gösterirken kimi de bu fiyatların artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.





