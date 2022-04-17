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Çok Güzel Hareketler 2'ye 'Milyoner Ol Bari' skeci damga vurdu! "Dolar karşısında çok değer kaybetti"

17.04.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler 2 programının son bölümündeki 'Milyoner Ol Bari' isimli skeç sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının 1 milyonluk ödülü kazanırsa yapacaklarını anlattığı skeçte, sunucunun "1 milyon veriyoruz. Bir tane ev al kredi çek onu öde yıllarca" yanıtı herkesi güldürdü. Skeçte seyirciler ise "Bu program dolar karşısında çok değer kaybetti, kesinlikle 7-8 milyon vermeleri gerekiyor" yorumunu yaptı.

Çok Güzel Hareketler 2'ye 'Milyoner Ol Bari' skeci damga vurdu! "Dolar karşısında çok değer kaybetti"

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programında her bölümde farklı skeçler yapılıyor. Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı programın 17 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen son bölümüne 'Milyonar Ol Bari' isimli skeç damga vurdu.

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Büyük ödülün 1 milyon olduğu skeçteki yarışmanın sunucusu "Büyük ikramiyeyi kazanırsan ne almayı düşünüyorsun?" diye sordu.

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"BİR EV AL YILLARCA KREDİ ÖDE"

Yarışmacı ise hayallerini anlatarak "Mütevazi bir ev almayı düşünüyorum, kalanıyla da ikinci el araba, kalanıyla da tatil yapacağım" diye konuşurken sunucu sözünü kesti.

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Yarışmanın sunucusu "Kalanı yok oğlum,1 milyon veriyoruz. Bir tane ev al kredi çek onu öde yıllarca" yanıtını verdi.

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"PROGRAM DOLAR KARŞISINDA ÇOK DEĞER KAYBETTİ"

Seyircilerin ise "Bu program dolar karşısında çok değer kaybetti, kesinlikle 7-8 milyon vermeleri gerekiyor" sözleri izleyenleri kahkahaya boğdu.

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Çok Güzel Hareketler 2
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