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Çok Güzel Hareketler Bunlar Yalı Çapkını'nı ti'ye aldı! "Elini kolunu Ferit gibi sallaması..."

26.12.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi Çok Güzel Hareketler Bunlar programının diline düştü. Sevilen dizinin parodi skeci sosyal medyada da beğeni topladı. Dizide Seyran ve Ferit'in öpüşmesi uzun süre konuşulmuştu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar Yalı Çapkını'nı ti'ye aldı! "Elini kolunu Ferit gibi sallaması..."

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını sosyal medyada sürekli gündemde kalmayı başarıyor.

Yalı Çapkını dizisi son dönemlerde özellikle öpüşme sanheleriyle gündemdeydi. Dizi gündemde olunca Çok Güzel Hareketler Bunlar programında da parodi skeç çekildi! Skeçte Ferit ve Seyran'ın ilişkisi baştan sona eğlenceli bir dille anlatılıyor.

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Yalı Çapkını'ndaki ilişkileri eğlenceli bir dille anlatan Çok Güzel Haraketler skeci, fragmanıyla büyük beğeni topladı.

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Seyirciler "Elini kolunu Ferit gibi sallaması şahane", "Çok iyi olmuş", "Çok güzel özetl" yorumları yaptı.

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