Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Demir, Dede Korkut hikayelerinin aslında Oğuzname kayıtları, Dede Korkut’un Tuğrul Sultan olduğu ve Dede Korkut hikayelerinin İslamiyetten önce oluştuğunu ileri sürdü. Demir, İslamiyet öncesi Türklerin değer verdiği iki kitaptan birinin Oğuzname diğerinin ise Uluhan Atabitiği olduğunu söyledi.

8 YENİ DEDE KORKUT HİKAYESİ

Demir, Dünyadaki belli başlı büyük tüm kütüphanelerde yaptığı araştırmalarda ulaştığı Oğuznameleri inceleyerek, bilinmeyen 8 yeni Dede Korkut hikayesine ulaştığını belirtip, “Oğuz Kağan meselesi Türk tarihinde çözülmüş bir mesele değildir. Ne kadar Dünya kütüphanesi varsa hepsini taradım. Yazılı Oğuznameleri topladım. Bunları tek tek okudum. Bunları okurken bizlerin bilmediği pek çok yeni Dede Korkut hikayesi ile de karşılaştım. Bildiğimiz toplam 12 Dede Korkut nüshası vardı. Çağatay bölgesinde bulduğum Oğuzname'nin içinden 3 Dede Korkut hikayesi çıktı. Sonra ben Berlin’de bir Oğuz Name daha buldum. Bunun giriş kısmında Dede Korkut ile ilgili bir bölüm vardı. Dede Korkut’un kendini tanıttığı bir bölüm. O bölümle 4. bilmediğimiz hikayeyi ortaya çıkarttık. Topkapı Sarayı’nda ki bilinmedik bir eserde de çok farklı bir hikaye bulduk. Mesela bu kaynakta bizim Deli Dumrul olarak bildiğimiz kişinin Tuğrul Sultan olduğunu görüyoruz. Cem Sultan Mekke’de Bayati diye birisine bir Oğuzname yazdırmış. O Oğuzname’den de bir Dede Korkut hikayesi çıktı. Farsça ve Arapça kaleme alınmış iki farklı eserde iki farklı hikaye bulduk. Bu şekilde toplamda 8 yeni hikayeye ulaştık. Dede Korkut hikayelerine 8 yeni ilavemiz oldu.“ dedi.