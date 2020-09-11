Çok konuşulan diziden 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye 3. sezon tarihi belli mi?

Atiye 2. sezon Netflix platformunda yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük gündem yarattı. Dizinin tüm bölümlerini bir çırpıda izleyen Netflix seyircileri şimdi Atiye 3. sezon ne zaman olacak sorusunu sormaya başladı. Peki, Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Konuyla ilgili olarak Beren Saat'in önemli bir açıklaması var. İşte tüm merak edilenler...

ATİYE 3. SEZON OLACAK MI?

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger gibi önemli oyuncuların paylaştığı Atiye dizisinin 2. sezonunu izleyen tüm Netflix izleyicileri tarafından Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak sorusu sorulmaya başlandı. 8 bölümlük Atiye 2. sezon sonrası bölümle ilgili detaylar da sosyal medyada gündem oldu. Atiye 3. sezon hakkında geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Beren Saat tarafından önemli bir açıklama yapıldı.

Beren Saat; Yeni Ay’da çekimlere başladıklarını ve Atiye’nin mucizelerinin yeniden onlarla olduğu söyledi. Aylar süren bekleyişin ardından bütün tedbirlerin alındığını aktaran Beren Saat, Atiye 3. sezon ile ilgili olarak yeni sezonun yaratıcı ekibe ve bütün çalışma arkadaşlarına hayırlı, uğurlu olmasını dilediğini söyledi. Böylece dizinin 3. sezonunun geleceği ve çekimlere başlandığı netleşmiş oldu. Kulislerde Atiye 3. sezonun final sezonu olacağı da konuşuluyor ancak bu konu hakkında net ve resmi bir bilgi bulunmuyor.