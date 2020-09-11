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Çok konuşulan diziden 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye 3. sezon tarihi belli mi?

DİZİ HABERLERİ  | 11.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Netflix platformunun yerli yapımı olan Atiye dizisinin 2. sezonu yayınlandı. Çok konuşulan Atiye 2. sezon sonrasında diziyi izleyenler tarafından Atiye 3. sezon olacak mı sorusu sorulmaya başladı. Konuyla ilgili olarak müjdeli bir haber var. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye 3. sezon tarihi belli mi? İşte detaylar…

Çok konuşulan diziden 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye 3. sezon tarihi belli mi?

Atiye 2. sezon Netflix platformunda yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük gündem yarattı. Dizinin tüm bölümlerini bir çırpıda izleyen Netflix seyircileri şimdi Atiye 3. sezon ne zaman olacak sorusunu sormaya başladı. Peki, Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Konuyla ilgili olarak Beren Saat'in önemli bir açıklaması var. İşte tüm merak edilenler...

ATİYE 3. SEZON OLACAK MI?

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger gibi önemli oyuncuların paylaştığı Atiye dizisinin 2. sezonunu izleyen tüm Netflix izleyicileri tarafından Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak sorusu sorulmaya başlandı. 8 bölümlük Atiye 2. sezon sonrası bölümle ilgili detaylar da sosyal medyada gündem oldu. Atiye 3. sezon hakkında geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Beren Saat tarafından önemli bir açıklama yapıldı.

atiye 3. sezon

Beren Saat; Yeni Ay’da çekimlere başladıklarını ve Atiye’nin mucizelerinin yeniden onlarla olduğu söyledi. Aylar süren bekleyişin ardından bütün tedbirlerin alındığını aktaran Beren Saat, Atiye 3. sezon ile ilgili olarak yeni sezonun yaratıcı ekibe ve bütün çalışma arkadaşlarına hayırlı, uğurlu olmasını dilediğini söyledi. Böylece dizinin 3. sezonunun geleceği ve çekimlere başlandığı netleşmiş oldu. Kulislerde Atiye 3. sezonun final sezonu olacağı da konuşuluyor ancak bu konu hakkında net ve resmi bir bilgi bulunmuyor.

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

atiye 2. sezon

Atiye 2. sezon bölümlerinin Netflix’te yayınlanmasının ardından Atiye 3. sezon ile ilgili tarih merak edilmeye başlandı. Atiye 3. sezon çekimleri daha önce pandemi sebebiyle durdurulmuştu. Tedbirler alındıktan sonra dizinin 3. sezon çekimlerine tekrar başlandı. Ancak Atiye 3. sezon tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın, Netflix ve dizinin yapım ekibi tarafından en kısa sürede yapılması bekleniyor.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Atiye, sevgilisi Ozan ve ailesiyle beraber İstanbul’da mutlu bir yaşam sürüyordur. Atiye’nin hayatı dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de gerçekleşen bir keşif ile değişir. Göbeklitepe’de kazı çalışmaları yapan arkeolog Erhan, Atiye ve Göbeklitepe arasında mistik bir ilişki bulunduğu açıklayan bir sembolün olduğunu keşfeder. Atiye de ona farklı bir kapı açacak olan bu gizemli olayların peşine düşer ve antik kapınağa giderek geçmişi arama kararı alır. Gizem perdesi aralanmaya devam ettikçe Atiye; geçmişle gelecek ve ruhani ile gerçek arasında sorgulama yapmaya başlar.

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