Çok konuşulan diziden 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye 3. sezon tarihi belli mi?

Atiye 2. sezon Netflix platformunda yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük gündem yarattı. Dizinin tüm bölümlerini bir çırpıda izleyen Netflix seyircileri şimdi Atiye 3. sezon ne zaman olacak sorusunu sormaya başladı. Peki, Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Konuyla ilgili olarak Beren Saat'in önemli bir açıklaması var. İşte tüm merak edilenler...
Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger gibi önemli oyuncuların paylaştığı Atiye dizisinin 2. sezonunu izleyen tüm Netflix izleyicileri tarafından Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak sorusu sorulmaya başlandı. 8 bölümlük Atiye 2. sezon sonrası bölümle ilgili detaylar da sosyal medyada gündem oldu. Atiye 3. sezon hakkında geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Beren Saat tarafından önemli bir açıklama yapıldı.
Beren Saat; Yeni Ay’da çekimlere başladıklarını ve Atiye’nin mucizelerinin yeniden onlarla olduğu söyledi. Aylar süren bekleyişin ardından bütün tedbirlerin alındığını aktaran Beren Saat, Atiye 3. sezon ile ilgili olarak yeni sezonun yaratıcı ekibe ve bütün çalışma arkadaşlarına hayırlı, uğurlu olmasını dilediğini söyledi. Böylece dizinin 3. sezonunun geleceği ve çekimlere başlandığı netleşmiş oldu. Kulislerde Atiye 3. sezonun final sezonu olacağı da konuşuluyor ancak bu konu hakkında net ve resmi bir bilgi bulunmuyor.
Atiye 2. sezon bölümlerinin Netflix’te yayınlanmasının ardından Atiye 3. sezon ile ilgili tarih merak edilmeye başlandı. Atiye 3. sezon çekimleri daha önce pandemi sebebiyle durdurulmuştu. Tedbirler alındıktan sonra dizinin 3. sezon çekimlerine tekrar başlandı. Ancak Atiye 3. sezon tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın, Netflix ve dizinin yapım ekibi tarafından en kısa sürede yapılması bekleniyor.
Atiye, sevgilisi Ozan ve ailesiyle beraber İstanbul’da mutlu bir yaşam sürüyordur. Atiye’nin hayatı dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de gerçekleşen bir keşif ile değişir. Göbeklitepe’de kazı çalışmaları yapan arkeolog Erhan, Atiye ve Göbeklitepe arasında mistik bir ilişki bulunduğu açıklayan bir sembolün olduğunu keşfeder. Atiye de ona farklı bir kapı açacak olan bu gizemli olayların peşine düşer ve antik kapınağa giderek geçmişi arama kararı alır. Gizem perdesi aralanmaya devam ettikçe Atiye; geçmişle gelecek ve ruhani ile gerçek arasında sorgulama yapmaya başlar.
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