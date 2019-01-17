Çok minnoşlar! Zeytin kadar karpuz ürettiler

Firmanın Genel Müdürü Mustafa Erüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 çeşit yenilebilir çiçek, yaklaşık 20 minyatür sebze, Akdeniz yeşillikleri, taze baharatlar, Ege otları, saksılı ürünler, atıştırmalık konsepti kapsamında 180 çeşit ürünleri olduğunu söyledi.

Çocuklara meyve sebzeyi sevdirmek için böyle bir üretime başladıklarını öne süren Erüst, mini olan ürünlerin çocukların çok ilgisini çektiğini kaydetti.

Atıştırmalık minyatür ürünlere yeni olarak karpuzu eklediklerini anlatan Erüst, "Yeni olarak zeytin boyutunda karpuz ürettik. Yediğinizde kabuğunda karpuz, içerisinde salatalık tadı olan bir ürün." diye konuştu.

Ürünleri ağırlıklı olarak yurt içinde büyük marketlere satış yaptıklarını dile getiren Erüst, mini karpuzları küçük paketlerle 8 ila 10 liradan satışa sunduklarını kaydetti.



