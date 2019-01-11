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Çok nadir rastlanıyor! Bu şekilde dünyaya geldi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 11.01.2019 18:39 | Son Güncelleme

Çift dilli olarak dünyaya gelen Zeynep Erdoğan adlı bebek başarılı bir operasyonla normale döndürüldü.

Çok nadir rastlanıyor! Bu şekilde dünyaya geldi

Yalova dünyada çok nadir rastlanan bir hastalık ve başarılı bir tıbbi müdahaleye sahne oldu. Arzu ve Mahmut Erdoğan çiftinin bebekleri Zeynep Erdoğan, morarma şikayeti ile Özel Yalova Hastanesi’ne başvurdu.

Burada Yrd. Doç. Dr. Çocuk Cerrahı Ahmet Güngör, KBB Uzmanı Dr. Caner Torunlar ve Yoğun Bakım Sorumlusu Sinem Gündüz tarafından kontrole alınan bebekte tıp literatüründe, “aksesuar dil” olarak bilinen ve çok nadir rastlanan bir hastalık olduğu tespit edildi. Bebeğin ağızının arka kısmında boğaza kadar uzanan 5 santim uzunluğundaki ikinci dilin çocuğun nefes almasını engellediği görüldü. Bu durum karşısında çok riskli olan ameliyatı Yalova’da ilk kez gerçekleştirmek için ameliyathaneye giren ekip, başarılı bir operasyonla ikinci dili alarak çocuğu sağlığına kavuşturdu.

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"BEBEK SON DERECE İYİ"

Yard. Doç. Dr. Ahmet Güngör, “İkinci dil oldukça riskli bir yerdeydi. Biz bu dili kapalı ameliyat teknikleri kullanarak kansız bir şekilde aldık. Bebek son derece iyi” dedi. Bebeğin babası Mahmut Erdoğan ise, “Çocuğumuzu sağlığına kavuşturan doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bebek çift dil Zeynep Erdoğan

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