Çok özel ve güzel bir Kayseri lezzeti: Nevzine tatlısı tarifi

Klasik şerbetli tatlılardan sıkıldıysanız yapımı kolay, lezzeti olay bir tatlı tarifi arıyorsanız Kayseri'nin nevzine tatlısı tam size göre! Hızlı, zahmetsiz ve diğer şerbetli tatlılara göre az maliyetli oluşuyla nevzine tatlısını isterseniz özel günlerinizde misafirlerinize sunabilir, isterseniz arkadaşlarınıza veya ailenize ikram ederek gönülleri fethedebilirsiniz. Size ve sevdiklerinize ufak bir gastronomi şöleni yaşatacak nevzine tatlısının bütün detayları tarifimizde!

KAYSERİ'DEN NEVZİNE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı su

2 çay bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

1 çay bardağı sarı üzüm pekmezi

HAMURU İÇİN

3 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 çorba kaşığı sirke

1 çay bardağı kıyılmış ceviz

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı tam buğday unu

HAZIRLANIŞI

Şerbeti hazırlamak için bir tencereye su ve şekeri ilave edin.

Şeker eriyene kadar karıştırın.

Şekerli suyu 10 dakika kaynattıktan sonra tencerenin içerisine limonu ekleyin ve 3 dakika daha kaynatın.

Ocaktan aldığınız şerbeti 5 dakika dinlendirin.

Şerbetin içerisine pekmezi ilave edip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.

Tatlının hamuru için derin bir kaba tereyağı, süt, sıvı yağ, tahin, sirke ve kıyılmış cevizi alarak iyice karıştırın.

Karışımın içerisine unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ilave ederek oldukça yumuşak bir hamur elde edin.

Fırın kabını iyice yağlayın.

Hamuru fırın kabına döküp kaşıkla yayın.

Hamurun üzerine çatalla çizikler atın.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Pişen hamuru ilk sıcağı çıkana kadar 5 dakika dinlendirin.

Dinlendirdiğiniz tatlıyı fırın kabının içinde porsiyonluk kare dilimler olacak şekilde kesin.

Soğuk şerbeti tatlı hamurunun üzerine yavaş yavaş dökün.

1 saat dinlendirdiğiniz tatlıyı servis ederken yanına dondurma veya kaymak ekleyebilirsiniz.

Üzerini ceviz ve tahinle süsleyerek servis edin.



