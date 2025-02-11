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Çok şaşıracağınız bilgi! Devleti yönetti ancak bir kere bile isteğini gerçekleştiremedi... II. Mahmud’un hüzünlü kartopu hikayesi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.02.2025 13:51
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İstanbul'da uzun süre sonra etkili olan kar yağışı İstanbullulara zorluğun yanında heyecan da yarattı. Padişah II. Mahmud'un kar sevdası ise duyanların dikkatini çekiyor. II. Mahmud'un günümüzde bile hala konuşulan kar sevdası işte şu şekilde:

Çok şaşıracağınız bilgi! Devleti yönetti ancak bir kere bile isteğini gerçekleştiremedi... II. Mahmud’un hüzünlü kartopu hikayesi

Osmanlı'nın en zeki ve yenilikçi padişahlarından biri olarak bilinen II. Mahmud, 31 yıl boyunca tahtta kaldı. Bu süre zarfında pek çok reform gerçekleştirdi ve Tanzimat Fermanı'nın temellerini attı.

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II. MAHMUD'UN UYGULAMAYA KOYDUĞU YENİLİKLERDEN BAZILARI ŞÖYLE:

  • Avrupai tarzda eğitim gören Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusuyla modern Türk ordusunun temellerini attı.

  • Ceket, pantolon, fes giyilmesi kuralını getirdi. Kendisi de modern kıyafetler giyerek halk içine çıktı.

  • İlköğretimi zorunlu hale getirdi. Avrupai tarzda eğitim verilmesi için İstanbul’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi kurdu.

  • İlk resmi gazete Takvimi Vekayi'yi çıkarması.

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PADİŞAHA KAR TOPU YASAĞI

Ancak padişahın hakkında dolanan bir söylentiye göre II. Mahmud, kar yağdığında çok heyecanlanırmış. Devlet işlerini bir yana bırakıp kar topu oynamak çok istermiş. Ancak padişah olduğu için kar topu oynaması yasakmış. Bunun padişahın otoritesini zedeleyeceğine inanılırmış.

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BU KAR SEVDASI HATIRATLARDA BİLE YER ALDI

Bu yüzden de II. Mahmud kar yağdığı zaman Enderûn'da halkının kar topu oynamasını izleyip bundan mutluluk duyuyormuş. Hatta o kadar mutlu olurmuş ki kar topu oynayanlara hediye bile dağıtırmış. II. Mahmud, Hâfız İlyas Efendi'nin hatıratlarında ve kaynaklarına göre kar ve kışı en çok seven Osmanlı Padişahıydı...

Anahtar Kelimeler:
kar kış osmanlı
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