Çok tartışılan okul kayıt parasına tepki: "Bedel ödemek veya bağış vermek zorunda değilsiniz"

Yeni eğitim yılı yaklaşırken velilerin en çok şikâyet ettiği konular yine gündemde. Devlet okullarında kayıt parası adı altındaki "zorunlu bağışlar", özel okullarda ise kontrolsüz artan yemek, kitap ve servis ücretleri. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Eğitim ücretsizdir, bağış zorunlu olamaz" diyerek uyarıda bulundu.

Çiğdem Sevinç

Senelerdir her yeni okul dönemi başlangıcında gündeme yerleşen konu yine 'bağış' adı altında kayıt parası alan okul yönetimleri oldu. EKOL TV'ye konuşan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu:

"EĞİTİM ÜCRETSİZDİR"

"Milli Eğitim Kanunumuz var. Devlet okullarımız ve özel okullarla ilgili de, yine Milli Eğitime tabidir onlar. Özel öğretim kurumları kanunumuz var. Bu kanunlara göre çıkartılmış yönetmelikler var. Devlet okullarına kayıt yapılırken her sene velilerin bazıları özellikle dar gelirliler yakınırlar. Okula kayıt yaparken bizden kayıt parası istiyorlar. Daha doğrusu bağış istiyorlar. Ben zor geçiniyorum. Sıkıntı yaşıyorum diye. Milli Eğitim bakanlarımız da 50 senedir konu hakkında çıkıp açıklama yaparlar. Hiçbir şekilde eğitim ücretsizdir. Bedel ödemek veya bağış vermek zorunda değilsiniz. Bağış adı üstünde gönüllü yapılan bir şeydir." şeklinde konuştu.

"FİYATLANDIRMAYA UYMUYORLAR"

Özel okulların ise ekstra parayı ek masraflardan çıkardığını dile getiren Ağaoğlu, "Özel öğretim kurumları yönetmeliğine 3 Ocak'ta bir hüküm eklendi. Özel okullar eğitim ücreti dışında kitap, yemek, servis gibi kalemlerde kontrolsüz artış yapıyor. Kurumlar, ücretlerini bir önceki yılın ÜFE TÜFE ortalamasına 5 puan ekleyerek eğitim ücretlerini belirlerler. Ama diğer kısımlarında bir sınırlama yok. Nedir diğer kısım? Etüt, efendim kitap, kıyafet, yemek, yemek, servis. Bu giderleri ayrı tutmak lazım ama fiyatlandırmaya uymuyorlar orada da." dedi.

