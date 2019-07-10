Çölü geçecek, ormanları geçecek, nehirleri geçecek

Çöl veya dağlık koşullarda yarışabilmesi için tasarlanmış elektrikli araç Odyssey 21, Extreme E yarışlarına katılmak üzere medyaya tanıtıldı. Elektrikli otomobillerin extreme koşullarda yarışması için düzenlenen Extreme E yarışları yine Formula E organizatörleri tarafından düzenleniyor.

Spark Racing Technology takımı tarafından kullanılacak olan Odyssey 21, dört çeker bir SUV olarak tasarlanmış. Elektrik motoruyla çalışan 1.650 kg ağırlığındaki araç 0’tan 100 kmh hıza ise 4.5 saniyede çıkabilme yeteneğine sahip. Yarışa katılacak tüm araçlar Mart 2020 tarihine kadar ortaya çıkacak. Ardından test sürüşleri yapılacak. Ve 2021’in ilk yarısında yarışın düzenlenmesi bekleniyor.

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