Mynet Trend

Çölü geçecek, ormanları geçecek, nehirleri geçecek

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 10.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

Elektrikli araçların Formula yarışlarında yer alması için düzenlenen Formula E yarışlarına alışığız ama çölü geçecek elektrikli araçların yarışması çok daha heyecanlı olabilir.

Çölü geçecek, ormanları geçecek, nehirleri geçecek

Çöl veya dağlık koşullarda yarışabilmesi için tasarlanmış elektrikli araç Odyssey 21, Extreme E yarışlarına katılmak üzere medyaya tanıtıldı. Elektrikli otomobillerin extreme koşullarda yarışması için düzenlenen Extreme E yarışları yine Formula E organizatörleri tarafından düzenleniyor.

Spark Racing Technology takımı tarafından kullanılacak olan Odyssey 21, dört çeker bir SUV olarak tasarlanmış. Elektrik motoruyla çalışan 1.650 kg ağırlığındaki araç 0’tan 100 kmh hıza ise 4.5 saniyede çıkabilme yeteneğine sahip. Yarışa katılacak tüm araçlar Mart 2020 tarihine kadar ortaya çıkacak. Ardından test sürüşleri yapılacak. Ve 2021’in ilk yarısında yarışın düzenlenmesi bekleniyor.

The Last of Us Part 2 çıkış tarihi netleşti

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çöl araçları elektrikli araçlar

En Çok Okunan Trend Haberler

Yaşananları küçük kızın abisi fark etti! İğrenç olay!

Yaşananları küçük kızın abisi fark etti! İğrenç olay!

Kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

Kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

Mine Koşan'ın Halil Ergün paylaşımı olay oldu!

Mine Koşan'ın Halil Ergün paylaşımı olay oldu!

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu! Korkutan haber geldi

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu! Korkutan haber geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Android’in kurucusu tanıştığı her kadınla…

Android’in kurucusu tanıştığı her kadınla…

Otonom taksilere çok az kaldı

Otonom taksilere çok az kaldı

Polis rave partisini Facebook’tan takip edip bastı

Polis rave partisini Facebook’tan takip edip bastı

Trump, Facebook ve Twitter’ı davet etmedi

Trump, Facebook ve Twitter’ı davet etmedi

PES 2019 oyunu PS Plus’tan kaldırıldı

PES 2019 oyunu PS Plus’tan kaldırıldı

Netflix sigara kararını açıkladı

Netflix sigara kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.