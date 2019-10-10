Çölün ortasında aracı bozulunca motosiklet yaptı!

1993 yılında, emekli bir elektrikçi olan Emile Leray Citroen 2CV model aracıyla, tek başına Afrika’daki Moroccan Çölü’nü geçmek üzere bir maceraya çıktı. Ancak planda bir aksaklık oldu, yola çıktıktan bir süre sonra Leray’in arabası bozuldu. Ve Leray yerleşim bölgesinden uzakta, çölün tam ortasında kaldı. Tüm macera bundan sonra başladı. İşte o ilginç olay...
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