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Çölün ortasında aracı bozulunca motosiklet yaptı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

Çölün ortasında tek başına kalmak, dünyadaki en klişe ve gerçeklikten uzak korku temalarından biridir. Fransız maceraperest Emile Leray’ın başına gelen olay, sinemaya uyarlansa herkesi hayran bırakacak nitelikte bir öykü. Emile Leray’in bundan 20 yıl önce yaşadığı olay, "en iyi mühendis benim" diyene bile mesleki kariyerini sorgulatacak cinsten. Onun çölün ortasında yapmayı başardığı şey, hayatta kalma içgüdüsünün insana neler yaptırabileceğine dair büyük bir ipucu aslında.

1993 yılında, emekli bir elektrikçi olan Emile Leray Citroen 2CV model aracıyla, tek başına Afrika’daki Moroccan Çölü’nü geçmek üzere bir maceraya çıktı. Ancak planda bir aksaklık oldu, yola çıktıktan bir süre sonra Leray’in arabası bozuldu. Ve Leray yerleşim bölgesinden uzakta, çölün tam ortasında kaldı. Tüm macera bundan sonra başladı. İşte o ilginç olay...


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Anahtar Kelimeler:
macera ilginç haberler çöl Motor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tek başina nasil yaptin acaba...kamera arkasınida göster tek degildin dimi hayalperest seni :))
arabası bozuldu derken neresi bozuldu. Bozuk moturu kullanması da entrasan inandırıcı gelmedi..
can sıkıntısı insana herşeyi yaptırıyor ;))
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