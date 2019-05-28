Conan Unconquered için sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı

Oyun sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere şimdiye kadar yayınlanmış olan Conan oyunları, genel olarak aksiyon temalı RPG tarzında yapımlardı. Conan Unconquered ise hayatta kalma dinamikleri üzerine şekillendirilmiş bir hayatta kalma oyunu.
Yayıncı ekip oyunun çıkışına kısa bir süre kalmış olması sebebiyle Conan Unconquered sistem gereksinimleri ile ilgili tabloyu yayınladı. Görünen o ki oyun ortalama bir PC’de rahatlıklı çalışabilecek.
Türkçe altyazı desteğinin de yer aldığı yapım şimdiden Steam’de 99.99TL’den ön siparişe sunulmuş durumda. Conan Unconquered sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Minumum Sistem Gereksinimleri:
Windows 7, 8 veya 10 (64 bit versiyon)
8GB RAM
Core i3 (çift çekirdekli) @3Ghz+ veya eşdeğeri
Intel HD Graphics 620 veya minimum 1GB dedicated RAM’li DX11 ekran kartı
Depolama – 10GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
Windows 7, 8 veya 10 (64 bit versiyon)
8GB RAM
Core i5 (dört çekirdekli) @3Ghz+ veya eşdeğeri
Nvidia Geforce GTX 970 veya AMD RX580 veya daha iyisi
Depolama – 10GB
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