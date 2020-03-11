Contagion (Salgın) filmi koronavirüsü tahmin etti mi? Contagion (Salgın) filmi konusu ve fragmanı

Artık ülkemizde de resmen tespit edilen koronavirüs salgını hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs 2011 yapımı Contagion (Salgın) filmini yeniden gündeme getirdi. 2011 yılında ülkemizde de vizyona giren filmin başrollerini Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet gibi önemli oyuncular yer alıyor. Konusu sebebiyle dijital platformlarda en çok izlenen filmler arasına giren Contagion (Salgın) filminin yönetmen koltuğunda Steven Sodeberg oturuyor.

Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da "Ben o kadar şaşkın değilim” dedi. Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı. Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.

CONTAGION (SALGIN) FİLMİNİN KONUSU

9 yıl önce çekilen filmde yaşananlar ile Corona virüs salgını arasındaki benzerlikler dikkat çekiyor. Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor. Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.

CONTAGION (SALGIN) FİLMİNİN FRAGMANI



