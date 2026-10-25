Elon Musk, Terafab için tarih verdi: İlk çip 2027'de üretilebilir

Elon Musk, iddialı çip fabrikası projesi Terafab'ın planlanan takvimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Projenin hızla ilerlediğini savunan Musk, ilk çipin 2027 yılının ortalarında üretilebileceğini ve 2028'in üçüncü çeyreğine kadar büyük ölçekli üretime geçmeyi planladığını söyledi.

Musk, hem Dünya'daki hem de uzaydaki kullanım alanlarına yönelik çipler üretmesi hedeflenen ve ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde yer alan dev fabrika projesini mart ayında duyurmuştu.

TERAFAB'IN İLK TEST ÇİPİ 2027'DE ÜRETİLEBİLİR

Musk, fabrikanın üretime geçiş sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek yılın [2027] ilk yarısında makineleri devreye almaya başlayacağız. Her şey yolunda giderse, herhangi bir çip üretip üretemediğimizi görmek için ilk test çipimizi mayıs veya haziran civarında üretmeyi umuyoruz. Ancak gerçek üretim 2028'in sonlarında olacak. Bu, çip fabrikası standartlarına göre inanılmaz derecede hızlı.”

Terafab, Musk'ın şirketlerinden Tesla ve SpaceX'in ortak girişimi olarak geliştiriliyor. Milyarder iş insanı, SpaceX'in finansal sonuç görüşmesinde iki şirketin birleşme konusunu aktif olarak görüştüğünü açıkladı.

Bununla birlikte şirketler, Terafab'ın maliyetlerini nasıl paylaşacakları konusunda henüz bir karara varmış değil.

Musk, Tesla'nın finansal sonuç toplantısında konuya ilişkin şunları söyledi:

“Terafab'da hangi maliyetin SpaceX, hangisinin Tesla tarafından karşılanacağını ve bunların birbirine oranını belirlememiz gerekiyor. Ancak 2028'in başlarına kadar sermaye ekipmanlarına yapılacak harcama on milyarlarca dolardan az olmayacak. Uzun vadede ise muhtemelen 100 milyar doların üzerine çıkacak.”

TESLA OPTİMUS ROBOTLARININ ÜRETİMİNDE TERAFAB KRİTİK ROL OYNAYABİLİR

Musk'a göre Terafab, faaliyete geçtiğinde Tesla'nın insansı robotu Optimus'un üretimini artırmak için son derece önemli, hatta belki de gerekli bir tesis olacak.

Ancak Optimus projesi, Musk'ın daha önce açıkladığı takvimin oldukça gerisinde bulunuyor.

Musk, Kaliforniya'nın Fremont kentindeki yüksek hacimli üretim hattında ilk üretimin nihayet başladığını söyledi. Bununla birlikte Tesla'nın daha önce belirlediği haftada yaklaşık 20 bin robot üretme hedefine ulaşmasının muhtemelen en az bir yıl, belki de biraz daha uzun süreceğini belirtti.

Elektromekanik tasarım, özellikle robotların elleri söz konusu olduğunda, büyük bir sorun. Musk, bu sorunun 2027'nin sonuna kadar çözüleceğini öngörüyor.

Optimus'un müşterilere teslimatlarının da 2027'nin sonunda başlaması bekleniyor. Musk'a göre ilk müşteriler, tehlikeli ve sürekli tekrarlanan görevler gerektiren, yani insanların gerçekten yapmak istemediği ve günün her saati devam eden işlerin yürütüldüğü sanayi şirketleri olacak.

TESLA CYBERCAB İÇİN DE 2026 SONU HEDEFLENİYOR

Toplantıda Tesla'nın diğer ürünlerine ilişkin takvimler de paylaşıldı.

Tesla'nın araç mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy, iki kişilik otonom taksi modeli Cybercab'in 2026 yılı sonuna kadar müşterilerin satın alımına sunulacağını açıkladı.

Ancak Musk, Cybercab araçlarının büyük çoğunluğunun Tesla'ya ait olacağını ve bir ulaşım hizmeti olarak işletileceğini belirtti.

Cybercab hizmeti şu anda yalnızca Teksas'ın Austin kentinde sunuluyor. Tesla yöneticileri, hizmeti 2026'nın sonuna kadar daha fazla şehre genişletmeyi planlıyor. Bu genişlemenin kasım 2026'da Dallas'ta başlaması hedefleniyor.

TESLA'NIN OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ DÜZENLEYİCİ ENGELLERLE KARŞI KARŞIYA

Tesla, sürücüsüz araçlarının okul bölgelerinde hız sınırlarını aştığına yönelik bildirimler nedeniyle Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından resmi bir soruşturmaya tabi tutulma olasılığıyla karşı karşıya.

Kurum ayrıca kısa süre önce Tesla'ya, Cybercab araçlarının federal güvenlik standartlarını karşıladığını kendi kendine nasıl belgelendirdiğine ilişkin ek bilgi sunması talimatını verdi.

Şirketin tam otonom sürüş teknolojisi Avrupa'da da düzenleyici engellerle karşılaşıyor. Musk'ın bu engellere karşı, güvenlikle ilgili gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen açıklamalar içeren bir sosyal medya kampanyası yürüttüğü öne sürülüyor.

Musk, analistlere yaptığı açıklamada, “Tesla'nın, dünyada serbestçe faaliyet göstermesine izin verilen her ülkede kat edilen yolcu millerinin çoğunu üstleneceğini düşünüyorum. Daha sonra dönüp bu tahminime bakabilirsiniz” dedi.

Kaynak: Gizmodo