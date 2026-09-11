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Control Resonant’ın sistem gereksinimleri açıklandı: Ekran kartında sevindirdi, depolamada üzdü!

Remedy Entertainment, Control Resonant'ın sistem gereksinimlerini açıkladı. 24 Eylül'de piyasaya sürülecek oyunu, GTX 1070 ve Core i5-8500 ile oynamak mümkün olacak. Ancak oyun için yüksek bir SSD depolama alanı gerekecek.

Control Resonant’ın sistem gereksinimleri açıklandı: Ekran kartında sevindirdi, depolamada üzdü!
Enes Çırtlık

2019 yılında çıkan Control'ün uzun süredir beklenen devam oyunu Control Resonant, 24 Eylül'de piyasaya sürülecek. Çıkış öncesinde Remedy Entertainment, oyunun nihai PC sistem gereksinimlerini duyurdu.

TechSpot'un değerlendirmesine göre iyi haber, oyunun eski sayılabilecek donanımlarda da oynanabilecek olması. Ancak bunun için 1080p@30fps gibi daha düşük bir performans hedefinin kabul edilmesi gerekiyor. Kötü haber ise açıklanan performans hedeflerinin tamamında görüntü yükseltme kullanılması ve oyunun 120 GB SSD alanı istemesi.

Control Resonant’ın sistem gereksinimleri açıklandı: Ekran kartında sevindirdi, depolamada üzdü! 1

GTX 1070 İLE OYNANABİLECEK, ANCAK GÖRÜNTÜ YÜKSELTME KULLANILACAK

Remedy, PC gereksinimlerini ray tracing/path tracing kullanılan ve kullanılmayan ayarlar olarak ikiye ayırdı.

Şirket ayrıca sistem gereksinimlerinde belirtilen performans hedeflerinin görüntü yükseltme kullanılarak elde edildiğini açıkça belirtti.

Buna göre, GTX 1070 ve Core i5-8500 ile oyunu oynamak mümkün olacak. Ancak 1080p@30fps hedefine ulaşmak için görüntü yükseltmenin Quality modunda kullanılması gerekiyor.

Control Resonant’ın sistem gereksinimleri açıklandı: Ekran kartında sevindirdi, depolamada üzdü! 2

RTX 5080 İLE 4K@60FPS HEDEFİNDE PERFORMANCE MODU GEREKİYOR

Path tracing açıkken High grafik ayarlarında 4K@60fps hedefi için RTX 5080 gerekiyor. Bu seviyede de görüntü yükseltmenin Performance modunda kullanılması isteniyor.

Aynı hedef için işlemci tarafında Core i7-10700 veya Ryzen 7 3700X belirtiliyor.

Control Resonant’ın sistem gereksinimleri açıklandı: Ekran kartında sevindirdi, depolamada üzdü! 3

HER KATEGORİDE 120 GB SSD ALANI İSTENİYOR

Tüm kategorilerde ortak olan gereksinimler arasında 16 GB RAM ve 120 GB SSD alanı bulunuyor.

120 GB'lık gereksinim, Control Resonant'ı depolama ihtiyacı açısından oyunların üst yarısına yerleştiriyor. Bununla birlikte bu miktar, God of War Ragnarök'ün 190 GB'lık depolama gereksiniminin hâlâ oldukça altında.

Control Resonant’ın sistem gereksinimleri açıklandı: Ekran kartında sevindirdi, depolamada üzdü! 4

DLSS 4.5 VE FSR 4.1 DESTEĞİ ÇIKIŞTA SUNULACAK

Control Resonant, çıkışında sınırsız kare hızı, HDR, ultra geniş en-boy oranları, DLSS 4.5 ve FSR 4.1 desteği sunacak.

Control Resonant, 24 Eylül'deki çıkışı öncesinde Steam ve Epic Games Store üzerinden ön siparişe açık.

Kaynak: TechSpot

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Oyun nvidia ekran kartı Control Resonant Remedy Entertainment Nvidia GTX 1070
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